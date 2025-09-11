Yeni Kara Komedi Dizisi Geliyor: Ali Atay Başrolde!

HBO Max, Türkiye’de yeni orijinal içerik hazırlıklarına başladı. İzleyiciyi kara komedi türünde sürükleyecek yapımda başrolde Ali Atay yer alacak.

Yönetmen Koltuğunda Ozan Açıktan

Yeni Max Original dizisinin yönetmenliğini başarılı projelere imza atan Ozan Açıktan üstlenecek. Senaryoyu ise dikkat çekici işlere imza atan Murat Özsoy kaleme alıyor. Yapımcılığını ise Onur Güvenatam yapacak.

Altı Bölümlük Özel Seri

OGM Pictures imzası taşıyan dizi, toplamda altı bölümden oluşacak. Kara komedi türündeki proje, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosu ile şimdiden merak uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosu için cast çalışmaları devam ediyor.

Ali Atay’dan Sürpriz Proje

Başrolünde yer alacağı bu yapımla hayranlarını heyecanlandıran Ali Atay, güçlü oyunculuğunu bu kez kara komedi türünde sergileyecek. Yeni dizinin hem hikâyesi hem de oyuncu performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.