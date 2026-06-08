Mabel Matiz ve Yağmur Ünal Listede! Test Sonucu Pozitif Mi?

Uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp raporları savcılığa ulaştı. Aralarında Mabel Matiz ve Yağmur Ünal’ın da olduğu isimler dikkat çekti.

Mabel Matiz ve Yağmur Ünal Listede! Test Sonucu Pozitif Mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2026 19:19

Son günlerde magazin ve gündem tarafında çok konuşulan bir soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporların savcılığa ulaştığı ve bazı isimlerle ilgili dikkat çeken bulgular olduğu öne sürüldü.

Soruşturmanın Genel Seyri

Olay uyuşturucu madde kullanımı ve temin iddialarıyla başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturmaya dayanıyor. Bu süreçte toplam 20 kişinin gözaltına alındığı daha sonra bir kısmının serbest bırakıldığı bir kişinin ise tutuklandığı biliniyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporların savcılığa ulaştığı belirtildi.

Raporda Yer Alan İsimler

Basına yansıyan bilgilere göre raporda kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de yer alıyor. Bunlar arasında özellikle Mabel Matiz ve Yağmur Ünal isimleri dikkat çekiyor.

İddialara göre Mabel Matiz’in hem idrar hem saç örneklerinde bazı maddelere rastlandığı öne sürülürken Yağmur Ünal’ın ise saç örneğinde benzer bir tespit bulunduğu ifade ediliyor. Bunun yanında farklı isimlerle ilgili de çeşitli örneklerde benzer bulguların rapora geçtiği aktarılıyor.

Diğer İsimler ve Bulgular

Raporlarda Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Turanlı ve bazı diğer isimlerin de yer aldığı, farklı test türlerinde (saç, idrar ve bazı durumlarda kan örneklerinde) uyuşturucu maddelere ait izlerin tespit edildiği iddia ediliyor.

Bazı kişilerde tek bir örnek üzerinden değerlendirme yapılırken bazı kişilerde birden fazla test sonucunun pozitif çıktığı da rapora yansıyan detaylar arasında.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer gelen raporların ardından soruşturmayı daha da derinleştirmiş durumda. Özellikle uyuşturucu maddelerin nasıl temin edildiği kimler aracılığıyla ulaştırıldığı gibi konuların netleştirilmesine çalışılıyor.

Ayrıca dosyada yer alan kişilerin ifadelerinin yeniden değerlendirileceği ve sürecin ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Şu an için tüm bu bilgiler soruşturma dosyası ve basına yansıyan iddialar üzerinden ilerliyor. Yetkililerin yapacağı resmi açıklamalarla birlikte sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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