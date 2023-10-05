Yeni evini paylaştı! Fulya Zenginer'in cam tavanlı apartman dairesi

Oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile evlendi. Mayıs 2022'de oğulları Milan'ı kucaklarına alan çift, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Milan'ın bir yaşına girmesiyle birlikte yeni bir ev arayışına giren Zenginer, eşiyle birlikte Ormanköy'de bulunan Çekmeköy'deki bir sitede yer alan bir daireye karar verdi.

34 yaşındaki oyuncu, taşınma haberini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Özellikle evin geniş balkonu ve cam tavanı dikkat çekti.

"Gerçekten heyecanlıyız ve bu tam anlamıyla bir macera. Az uyku almamıza rağmen evi paketlemek ve yeni evi hazırlamak gerçekten zorlu bir süreç. Bakalım, bu serüvende nelerle karşılaşacağız? Kahramanlarımızın bu yolculukta bizi neler bekliyor, hep birlikte göreceğiz." şeklinde açıklama yaptı.