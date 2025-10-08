Yeni Anne Olan Meriç Aral İfade Sırasında Zor Anlar Yaşadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 19 ünlü isim “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere jandarma eşliğinde İl Komutanlığı’na götürüldü.

Ünlü İsimler Jandarmada

Aralarında İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Hadise Açıkgöz, Birce Akalay, Mert Yazıcıoğlu, Ceren Moray Orcan, Metin Akdülger, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Ziynet Sali, Derin Talu, Özge Özpirinçci ve Feyza Altun gibi isimlerin yer aldığı soruşturma, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Meriç Aral Zor Anlar Yaşadı

Soruşturmada ifade vermek üzere çağrılan isimlerden biri de kısa süre önce anne olan oyuncu Meriç Aral oldu. Oyuncu, 4 Eylül'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Henüz doğumunun üzerinden yalnızca bir ay geçmiş olan Aral, İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken sütü akmaya başlayınca zor anlar yaşadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, lohusa döneminde olan oyuncu bu sırada jandarmadan süt pompası talep etti. Görevliler, Aral’ın talebine hızlıca yanıt vererek ihtiyacın giderilmesini sağladı.



