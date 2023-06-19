Yeni Alaçatı’nın, En Yeni Mekanı Avlu Alaçatı Açıldı

600 kişinin katıldığı Yemekli ve Şarkıcı Danna Leese Showlu açılışa Ebru Akel , Cem Belevi, Balçiçek İlter Emel Yıldırım, Ayşe Tolga, Tolga Balta, Murat Güloğlu, Yağmur Kalyoncu, Sermet Severöz, Yelda İpekli, Nihat Odabaşı, Çiğdem Kayalı , Pınar Aylin, Savaş Özbey, Şenay Düdek, Korcan Karar, İpek Durkal , Memo Davran, Pakize Sükan , Cem Özkök, Özlem Erden, Dilek Er gibi aralarında cemiyet, sanatçı, gazeteci olan bir çok ünlü isim katıldı.

Dünyaca ünlü seslerin sahne aldığı, dj performansların ve dans showların yapıldığı açılışta North Pier’s Avlu Alaçatı, sayısız değerli misafiri ağırladı. Kaliteli eğlencenin tamamlayıcısı ise ünlü şef Caner Tubek’in özel reçeteleri ile hazırlanan sanatsal tabakları oldu.

Alaçatı’nın karmaşasından uzak, sessiz sakin huzurlu bir yer olan Yeni Alaçatı bölgesindeki North Pier’s Avlu Alaçatı; Avlu, Lounge, Chef Table olmak üzere üç bölümden oluşuyor ve akşam 19:00 ile 02:00 saatleri arasında servis veriyor.

Şefin özel reçeteleri ile deniz canlılarından geleneksel tatlara uzanan zengin menüsü mevsimin ruhunu masalarınıza taşıyor. Ambiyansı, özenle yapılan servisi ve zarif sunumları, geniş alkol menüsü ve imza kokteylleri ile Alaçatı’ya farklı bir boyut kazandırıyor.

Tüm yaz sezonu boyunca North Pier’s Avlu Alaçatı çeşitli ses ve showlara ev sahipliği yaparak adından sıkça bahsettirmeye devam edecek.

North Pier’s Avlu Alaçatı; yaz akşamlarınızı unutulmaz kılarken en özel anlarınıza, kutlamalarınıza ortak olmaya aday!

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