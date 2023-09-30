Yemekten sonra içilen kahve keyif vermiyor! İşte o büyük zararları

Kahve oldukça popüler bir içecek haline geldi. Öyle ki hemen her köşe başında bir kahve dükkanı bulmak mümükün. Keyifli sohbetlerin yanında da mutlaka bulunan kahve yemeklerin hemen ardından içildiğinde ise sağlığınıza ciddi zararlar verebiliyor. Kahvenin sağlığınıza verdiği o zararları duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.

Yemekten Sonra İçilen Kahvenin Zararları

Cildi Kurutur

Kahve özellikle sabahları çoğumuzun tükettiği bir içecek. İçerdiği kafein sayesinde size enerji vererek daha rahat uyanmanızı sağlayan kahve, aynı zamanda gününüzün daha zinde geçmesini de sağlayabilir. Ancak yemeklerden hemen sonra kahve içmeniz faydadan çok vücudunuza büyük zararlar veriri. Bu zararlardan başlıcası kahve yediğiniz yemeklerden besin maddelerinin tamamını almanızı engeller. Kahve demir emilimini yüzde 80 oranında engellediğinden ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşırsınız. Bu durumun ilk belirtisi ise cildinizde kuruma ve dökülme olarak kendini belli eder.

Diş Sararması ve Lekerlere Yol Açar

Yemekten hemen sonra içilen kahvenin vücuda alınmasını engellediği besin maddelerinden biri de kalsiyudur. Kalsiyum kemik ve diş sağlığı için hayati önem taşır. Vücudunuz doğal olarak ter ve idrar yoluya kalsiyumu dışarı atar ve besin yoluyla atılan kalsiyumun yeniden alınması gerekir. Dolayısıyla kahve içerek kalsiyum emilimi engellendiğinde dişlerde kalıcı bir sarılık görülür. Sürekli kalsiyum eksikliği ise diş minesinin kırılgan ve güçsüz bir hale gelmesine, diş etlerinin çekilmesine yol açar.

Kötü Kolesterolü Tetikler

Kahve üzerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki içerdiği yağlar metabolizmanın kolesterolü düzenleme yetenieğini düşürdüğünü gösterdi. Bu durumda kötü kolesterolün yükseldiği ve sağlığınızın olumsuz yönde etkilendiği görüldü.

Saç Dökülmesine Neden Olur

Sağlıklı bir hayat sürmek için dengeli beslenmek oldukça büyük önem arz ediyor. Dengeli beslenme çabalarınızın en büyük düşmanı ise yemekten sonra içilen bir fincan kahve. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almak için ne kadar sağlıklı beslenseniz de kahve bu vitamin ve minerallerin emilini engeller. Dolayısıyla saç sağlığınız da bu durumdan olumsuz etkilenerek saçlarınız dökülür.