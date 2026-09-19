9 Aylık Hamile Sude Burcu'dan "Doğur Artık" Diyenlere Esprili Yanıt

Survivor yarışmasında başlayan birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Mert Öcal ve Sude Burcu çifti anne-baba olmak için gün sayıyor. İlk bebeklerini kucaklarına almak için heyecanlı bir bekleyiş içine giren ikiliden Sude Burcu hamilelik sürecinin son günlerinde sosyal medya takipçileriyle eğlenceli bir diyalog kurdu. Doğum anını merakla bekleyen sevenlerinin mesaj yağmuruna tuttuğu genç oyuncu gelen ısrarlı sorulara mizahi bir üslupla karşılık verdi.

Takipçilerin "Doğur Artık" Baskısına Esprili Çıkış

Hamileliğinde 38 haftayı tamamlayan Burcu, dijital platformlarda kendisini adım adım takip eden kullanıcıların sabırsızlığına kayıtsız kalmadı. Takipçilerinden gelen "Doğurdun mu?", "Hadi doğur artık" şeklindeki doğrudan iletileri paylaşan ünlü isim duruma nükteli bir serzenişle yaklaştı. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayımlayan oyuncu, "Gelen kutusunda biraz daha 'doğurdun mu, doğur artık' görürsem delireceğim" diyerek sevenlerini tebessüm ettirdi. Doğumun doğal akışına işaret eden bu samimi tepki sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim sağladı.

Survivor Parkurundan Nikah Masasına

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 döneminde filizlenen ilişki televizyon dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Ada şartlarında başlayan bağlarını yarışmanın ardından şehir hayatına taşıyan ikili 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Birlikteliklerini resmiyete kavuşturan çift Eylül 2023'te dostlarının katıldığı şık bir düğün merasimiyle dünyaevine girdi. Özel yaşamlarını sakin bir çizgide sürdüren ikili geçtiğimiz aylarda paylaştıkları müjdeli haberle sevenlerini sevindirmişti.

Kız Bebek İçin Geri Sayım Sürüyor

İlk kez ebeveynlik heyecanı yaşayan ünlü çift dünyaya gelecek kız bebekleri için hazırlıklarını tamamladı. Doğuma sayılı günler kala heyecanı katlanan Sude Burcu hamilelik evresinin getirdiği tüm aşamaları takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Hayranlarının sabırsız merakını anlayışla karşılayan ancak neşeli tavrıyla stresi dağıtan genç anne adayı doğuma son derece moralli bir ruh haliyle hazırlanıyor. Bebeklerini sağlıkla kucaklamayı dileyen çift hastane çantalarını hazırlayarak büyük buluşma için gün saymaya devam ediyor.