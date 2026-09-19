Nusret Gökçe İbiza'da Milyonluk Projeye İmza Attı

Gastronomi sektöründe kurduğu et restoranı zinciriyle uluslararası çapta üne kavuşan Nusret Gökçe ticari faaliyetlerini gayrimenkul alanına taşıdı. Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle küresel ölçekte tanınan bir isme dönüşen girişimci rotasını İspanya’nın tatil adası İbiza’ya çevirdi. Yatırımlarını çeşitlendirmek amacıyla inşaat sektörüne adım atan ünlü işletmeci Akdeniz’in popüler turizm merkezinde kendi imzasını taşıyan kapsamlı bir yaşam kompleksi kurdu.

İbiza’da 51 Dairelik Dev Kompleks

Gökçe'nin gayrimenkul piyasasındaki ilk somut hamlesi olan "The N Residences Ibiza" adlı yerleşim projesi mimari yapısı ve sosyal olanaklarıyla öne çıkıyor. Yapı bünyesinde modern tasarım ilkeleriyle projelendirilen 51 lüks daire yer alıyor. Konut sakinlerinin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan tesiste geniş bir açık yüzme havuzu ile araç trafiğini yer altına alan korunaklı bir otopark bulunuyor. İnşaat çalışmalarında son aşamaya gelen projede ekipler ana teslimler öncesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerini yürütüyor.

Gastronomi Deneyimini Rezidans Yaşamıyla Birleştirdi

Yeme içme dünyasındaki birikimini konut sektörüne entegre etmeyi hedefleyen Nusret Gökçe yerleşke içerisine gastronomi odaklı mekanlar ekledi. Rezidans alanı bünyesinde planlanan 4 seçkin restoranla ada sakinlerine ve konuklara çok yönlü bir mutfak deneyimi sunuyor. Dünyanın farklı metropollerinde açtığı şubelerle adından söz ettiren ünlü isim bu girişimiyle yalnızca bir konut alanı değil, aynı zamanda canlı bir sosyalleşme merkezi meydana getiriyor. Mutfak alanındaki tecrübesini inşaat vizyonuyla harmanlayan işletmeci Akdeniz çanağında yeni bir marka değeri oluşturuyor.

Küresel Yatırım Rotasında Yeni Bir Sayfa

Türkiye'de başladığı meslek serüvenini Londra, New York ve Dubai gibi merkezlere taşıyan tanınmış iş insanı İbiza yatırımıyla gelir kalemlerini çeşitlendiriyor. Yaz sezonunda dünya jet sosyetesini ağırlayan adada mülk sahibi olmanın getirdiği ticari avantajları değerlendiren Gökçe gayrimenkul sahasındaki varlığını sağlamlaştırıyor. Kaba inşaat ve iç mekan düzenlemeleri tamamlanma seviyesine ulaşan tesis yakın zamanda hizmete girerek ilk sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Global pazarda farklı alanlara yayılma politikasını sürdüren ünlü girişimci İbiza'daki çalışmasının ardından benzer konseptleri diğer Avrupa kentlerine de taşımayı amaçlıyor.