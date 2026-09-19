Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, oğulları Ali'nin ilk yaşını kutladı. Mayruk, aile kutlamasından renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un Oğlu Ali 1 Yaşına Bastı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 20:09

Tolga Sarıtaş ile modacı eşi Zeynep Mayruk oğulları Ali’nin ilk yaş gününü kutladı. 2024 yazında hayatlarını birleştiren tanınmış çift bebeklerinin yeni yaşına adım atmasıyla birlikte aile mutluluklarını tazeledi. Moda dünyasındaki tasarım çalışmalarıyla adından söz ettiren Mayruk özel güne ait samimi anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çeşme'deki Düğünden İlk Doğum Gününe

Uzun yıllar süren birlikteliklerini 28 Haziran 2024'te Çeşme’de düzenledikleri şık bir düğün töreniyle evliliğe dönüştüren ikili magazin dünyasında gözlerden uzak bir yaşam tarzını benimsiyor. Sanat ve cemiyet camiasından yakın dostlarının şahitlik ettiği törenin ardından evliliklerini sakin bir tempoda sürdüren çift kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdelemişti. 19 Eylül 2025'te dünyaya gelen oğullarına Ali ismini veren Sarıtaş ve Mayruk anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Sıcak Kareler

Ali bebeğin bir yaşına basması dolayısıyla ev ortamında organize edilen sade kutlamadan ilk görüntüler geldi. Başarılı modacı Zeynep Mayruk, oğlunun pastasını üflediği anları ve ailece geçirdikleri keyifli dakikaları Instagram hesabından yayımladı.

Kısa sürede dijital platformlarda ilgi gören paylaşım sanat dünyasından meslektaşların ve takipçilerin tebrik iletileriyle doldu. Takipçiler, minik Ali’nin anne ve babasıyla kurduğu bağı yansıtan fotoğraflara beğeni yağdırdı.

Denge İçinde İlerleyen Başarılı Bir Yaşam

Ekranların aranan aktörleri arasında yer alan Tolga Sarıtaş yoğun çekim takviminin dışında kalan zamanının büyük bölümünü ailesine ayırıyor.

Başarılı oyuncu mesleğindeki üretkenliği düzenli aile yaşantısıyla desteklerken Mayruk da tasarım atölyesindeki kreatif üretimlerini annelik sorumluluklarıyla eş zamanlı yönetiyor. Sosyal platformlarda özel hayatlarına dair sınırları titizlikle koruyan tanınmış ikili, çocuklarının ilk yaş dönümünde sergiledikleri duru ve samimi tabloyla takdir topladı.

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