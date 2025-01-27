'Yelda' dizisinin çekimleri tamamlandı!

Türkiye’nin ilk dikey dizilerinden biri olan “Yelda”, kısa sürede büyük bir ilgi uyandırmayı başardı.

'Yelda' dizisinin çekimleri tamamlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2025 19:47

Başrollerini Yılmaz Kunt ve Selin Işık’ın paylaştığı dizi, alışılmışın dışında bir formatta, 50 ila 90 saniyelik bölümleriyle izleyicilere soluksuz bir deneyim sunuyor. 2B Production imzalı yapım, dijital platformlara yönelik hazırlanan yeni nesil içeriklerin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Osman Kaya’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Elçin Muslu ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı “Yelda”, toplamda 100 bölümden oluşan ilk sezonunun çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Hikâyesini Bihter Günaydın’ın yazdığı dizinin yaratıcı yapımcılığını ise Ali Demir üstleniyor.

Cemiyet hayatında yaşanan gerçek olaylardan esinlenilerek zenginleştirilen dizi, sadece yerel izleyiciler için değil, uluslararası izleyiciler için de hazırlanıyor. *“Yelda”*nın İngilizce ve İspanyolca altyazılı versiyonlarıyla dünya çapında bir kitleye ulaşması hedefleniyor. Dizi, yakında Amerika’da düzenlenecek bir fuarda sektör profesyonellerinin karşısına çıkacak.

Toplamda 600 bölüme ulaşması planlanan dizi, şimdiden “Türkiye’nin dijital içerik üretiminde ne kadar ileri gidebileceğinin kanıtı” olarak görülüyor. Ayrıca, yapım şirketi “Metres” adında yeni bir dikey dizi projesi için hazırlıklara başladı. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenilen bu yeni proje de izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

“Yelda”, hem yenilikçi formatıyla hem de güçlü hikâyesiyle dijital platformların yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor!

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