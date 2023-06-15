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Yaz sezonunu açan Irmak Ünal'dan mayolu pozlar

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı. Yaz sezonunu açan 46 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu kareleriyle adından söz ettirdi. Ünal'ın düzgün fiziği dikkat çekti.

Yaz sezonunu açan Irmak Ünal'dan mayolu pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2023 20:07

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan deneyimli oyuncu Irmak Ünal, yeni hayatını sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Ünal, bikinisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. İki çocuk annesi olmasına rağmen muhteşem fiziğiyle adeta göz kamaştıran Ünal, takipçilerinin beğenisini kazandı.

 

Sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla ilgili olarak Irmak Ünal, şu notu paylaştı: "Düştüm, yükseliyorum. Hatalar yapıyorum, yaşayıp öğreniyorum! Yaralandım ama hayattayım. Ben insanım. Mükemmel değilim ama minnettarım. Çok minnettarım. Bu uzay kıyafeti benim ve bu güzel gezegende adı verilen bu yolculukta hayatta olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayat."

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