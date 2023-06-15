Yaz sezonunu açan Irmak Ünal'dan mayolu pozlar

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan deneyimli oyuncu Irmak Ünal, yeni hayatını sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Ünal, bikinisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. İki çocuk annesi olmasına rağmen muhteşem fiziğiyle adeta göz kamaştıran Ünal, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla ilgili olarak Irmak Ünal, şu notu paylaştı: "Düştüm, yükseliyorum. Hatalar yapıyorum, yaşayıp öğreniyorum! Yaralandım ama hayattayım. Ben insanım. Mükemmel değilim ama minnettarım. Çok minnettarım. Bu uzay kıyafeti benim ve bu güzel gezegende adı verilen bu yolculukta hayatta olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayat."