Seray Kaya ile Ayrıldığı Konuşuluyordu! İdris Aybirdi’den Olay Paylaşım

İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya’nın ilişkisi son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. İkilinin ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atılmış Seray Kaya’nın sosyal medya paylaşımı da merak uyandırmıştı. Ancak Aybirdi’den gelen son paylaşım bütün bu söylentileri yeniden gündeme taşıdı. Görünen o ki çiftin ilişkisi hakkında konuşulacak daha çok şey var!

Sahra Işık ile Boşanma Süreci Gündemden Düşmedi

İdris Aybirdi 2019 yılında Sahra Işık ile evlenmiş bu evlilikten Pamir adında bir oğlu olmuştu. Ancak çift bir süre önce yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma sürecinde ihanet, velayet ve nafaka iddiaları gündeme gelirken tarafların sosyal medyada yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Özellikle Sahra Işık’ın oğluyla paylaştığı videonun altına yazdığı sitem dolu sözler çok konuşulmuştu. Işık oğlunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgularken tehdit edildiğinde sessiz kalmayacağını belirten ifadeler kullanmıştı.

Seray Kaya’nın Paylaşımı Merak Uyandırmıştı

Boşanmanın ardından Seray Kaya ile birlikteliğini açıklayan İdris Aybirdi bu kez yeni ilişkisiyle gündeme geldi. Bir süre önce çiftin ayrıldığı iddia edildi. Seray Kaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim” paylaşımı da merak uyandırdı.

Kaya’nın bu sözlerinin kime yönelik olduğu netlik kazanmazken paylaşım sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Ardından ikilinin ayrıldığı yönündeki iddialar daha fazla konuşulmaya başlandı.

İdris Aybirdi’den Dikkat Çeken Paylaşım

Sessizliğini koruyan İdris Aybirdi’den gelen son paylaşım ise söylentilerin seyrini değiştirdi. Aybirdi’nin Seray Kaya’yla ilgili paylaşımı ikilinin ilişkilerinin devam ettiği ya da yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.

Çiftten ayrılık iddialarına ilişkin net bir açıklama gelmezken bu paylaşım gözleri yeniden ikiliye çevirdi. Şimdilik kesin olan tek şey Aybirdi ve Kaya’nın ilişkisi hakkındaki merakın yeniden alevlenmiş olması.