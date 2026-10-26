“Işıklar İçinde Uyu” Sözüne Takıldı! Ozan Güven’den Olay Tepki

Oyuncu Ozan Güven katıldığı bir programda cenazelerde sıkça kullanılan sözlerle ilgili düşüncelerini paylaştı. Özellikle son dönemde vefat eden kişilerin ardından söylenen “Işıklar içinde uyu” ifadesine takıldığını anlatan Güven kendi tercihinin çok net olduğunu söyledi. Ünlü oyuncunun bu konudaki sözleri kadar çocukluk yıllarında yaşadığı bir olay da dikkat çekti. Meğer babasının cenazesine katılamamak Güven’in içinde yıllardır kalan bir meseleymiş.

Ozan Güven’den “Işıklar İçinde Uyu” Sözüne Tepki

TV100’de yayınlanan İki Arada programına konuk olan Ozan Güven cenazelerde kullanılan ifadeler üzerine konuştu. Vefat eden kişilerin ardından söylenen “Işıklar içinde uyu” sözünü değerlendiren oyuncu neden farklı bir ifade kullanmayı tercih ettiğini de anlattı.

Güven “Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin’ demeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun açıklamasında özellikle alışılmış ifadeler yerine kendi inancına ve tercihine uygun sözleri kullanma isteği öne çıktı.

Babasının Cenazesine Katılamamak İçinde Kalmış

Ozan Güven cenazelerin kendisi için neden ayrı bir anlam taşıdığını anlatırken çocukluğundan da söz etti. Babasının cenaze törenine küçük yaşta götürülmediğini belirten oyuncu bu durumun içinde bir ukde olarak kaldığını dile getirdi.

Bu deneyimin ardından yakınında ya da tanıdığı bir kişi hayatını kaybettiğinde cenazeye katılmaya ve onu son yolculuğunda uğurlamaya önem verdiğini anlattı.

Anneannesinin Cenazesinde Yaşadığı Olayı Anlattı

Güven anneannesinin cenazesinde yaşadığı bir olayı da paylaştı. Yakınları bulunmayan başka bir kişinin cenaze işlemlerine yardımcı olduğunu anlatan oyuncu bu sürecin ardından anneannesini de son yolculuğuna uğurlayabildiklerini söyledi.

Güven’in anlattıkları cenaze törenlerinin onun için yalnızca bir veda değil aynı zamanda geçmişten gelen duygularla da bağlantılı olduğunu gösterdi.