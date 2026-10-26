Nev’in Ardından Gelen Paylaşımlar Murat Evgin’i İsyan Ettirdi!

2000’li yılların başında şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’in vefatı müzik dünyasında üzüntü yarattı. 57 yaşında hayatını kaybeden sanatçı sevenlerini yasa boğarken müzisyen Murat Evgin’den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Evgin, Nev’in ölümünün ardından sosyal medyada gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek aslında çok önemli bir noktaya değindi: Bir sanatçının kıymeti neden çoğu zaman ancak hayatını kaybettikten sonra daha fazla anlaşılıyor?

Nev’in Ardından Gelen Acı Haber

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 25 Ekim’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze namazı kılınan sanatçı ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nev’in vefatı müzikseverleri derinden etkiledi. Ölüm haberinin ardından sosyal medya hesaplarında sanatçının şarkıları ve eski görüntüleri paylaşılmaya başlandı. İşte Murat Evgin’in de dikkatini çeken nokta tam olarak buydu.

“Keşke Yaşarken Bu Değeri Görseydi”

Nev’in ardından bir paylaşım yapan Murat Evgin gördüğü ilgiyi değerlendirirken rahmetli Barış Manço’nun eşi Lale Manço’nun geçmişte söylediği bir sözü hatırlattı.

Evgin, Lale Manço’nun Barış Manço’nun ardından dile getirdiği “Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi” sözünü anımsatarak Nev için de benzer bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Ünlü müzisyen “Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi” diyerek sitemini dile getirdi.

Müzik Dünyasına Eleştiri

Murat Evgin’in sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçının paylaşımında müzik dünyasında hangi isimlerin ve tarzların öne çıkarıldığına ilişkin eleştiriler de vardı.

Evgin efendiliğin geri planda kaldığı, abartılı ve marjinal imajların daha fazla ilgi gördüğü bir dönemde Nev gibi sanatçıların hak ettikleri takdiri yaşarken görmelerini istediğini ifade etti.

Paylaşımıyla sanatçıların yalnızca vefatlarının ardından değil, hayattayken de değer görmesi gerektiğini hatırlatan Evgin’in sözleri müzik dünyasındaki takdir meselesini yeniden gündeme taşıdı.