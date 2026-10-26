Beyazıt Öztürk’e Boykot Şoku! 100 Bin Dislike Aldı

Beyaz Show’un yeni sezonu tartışmayla başladı! Organize İşler’deki kam davulu sahnesi tepki çekerken programın videosunun 100 bin dislike aldığı öne sürüldü.

Beyazıt Öztürk’e Boykot Şoku! 100 Bin Dislike Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 20:17

Yıllar sonra ekranlara dönen Beyazıt Öztürk ilk bölümün ardından kopan tartışmayla gündeme geldi. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Beyaz Show’da Organize İşler ekibinin konuk olması sosyal medyada beklenmedik bir tepkiye yol açtı. Programın dijitalde yayınlanan videosunun 100 bin beğenmeme aldığı öne sürülürken yorumlar da eleştirilerle doldu. Peki izleyicileri bu kadar kızdıran neydi?

Beyaz Show’un İlk Bölümünde Tepkiler Büyüdü

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara gelen Beyazıt Öztürk yeni sezonun ilk bölümünde Organize İşler ekibini ağırladı. Ancak bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Bazı kullanıcılar programa tepki göstererek boykot çağrıları yaptı.

Yorumlarda “Siz bu milletin vatan sevgisini hafife almışsınız”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Beyaz sana da boykot” gibi ifadeler dikkat çekti. Programın dijital videosunun kısa sürede 100 bin beğenmeme aldığı da haberin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Kam Davulu Sahnesi Tartışmanın Merkezinde

Tepkilerin asıl nedeni ise Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında yer alan bir sahne olarak gösterildi. Eski Türk inançları ve şaman geleneklerinde manevi ritüellerle ilişkilendirilen kam davulunun suç ve mafya temalı bir kurgu içinde kullanılması bazı izleyicileri rahatsız etti.

Sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar kültürel açıdan önemli gördükleri bir unsurun bu şekilde işlenmesine karşı çıktı. Bazıları sahnenin uygun olmadığını savunurken tepkiler kısa sürede programın kendisine de yöneldi.

Yılmaz Erdoğan’ın X Hesabıyla İlgili Dikkat Çeken Gelişme

Tartışmaların bir diğer gündem maddesi de Organize İşler: Karun Hazinesi yapımının senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı oldu. Haberde eleştirilerin yoğunlaştığı saatlerde hesabın erişime kapandığı belirtildi.

Ancak hesabın neden erişilemez hâle geldiğine ilişkin resmî bir açıklama paylaşılmadı. Yoğun şikâyetler nedeniyle kapatıldığı yönündeki iddialar da doğrulanmış değil. Yaşananlar hem Beyazıt Öztürk’ün programını hem yapımdaki söz konusu sahneyi sosyal medyanın gündemine taşıdı.

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