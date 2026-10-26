Hande Erçel’den Yürek Sızlatan Mesaj! Annesine Özlemi Dinmedi

Hande Erçel annesi Aylin Erçel’i kaybetmesinin üzerinden yıllar geçse de onu özlemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu annesinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreğine dokundu. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Erçel’in sözleri annesine duyduğu sevginin hâlâ ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi.

Annesini Unutmadığını Bir Kez Daha Gösterdi

Hande Erçel 2019 yılında kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel’i kaybetmişti. Bu acı kayıp oyuncunun hayatında derin bir iz bıraktı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen Erçel annesini özel günlerde anmayı ve ona duyduğu özlemi paylaşmayı sürdürüyor.

Özellikle annesinin doğum günü gibi anlamlı tarihlerde yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kez de annesinin yeni yaşını kutlamak için sosyal medyaya gelen oyuncu içten sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

“Kalbimin En İçi” Diyerek Seslendi

Hande Erçel annesinin yıllar önce çektirdiği vesikalık fotoğrafını paylaşarak altına şu sözleri yazdı: “Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem.”

Oyuncunun bu kısa ama anlamlı mesajı, annesine duyduğu özlemi ve sevgiyi gözler önüne serdi. Özellikle “Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır” sözleri annesinin bugün hayatta olması hâlinde yaşayacağı yılları düşünmenin ne kadar dokunaklı olduğunu hissettirdi.

Yaşasaydı 55 Yaşında Olacaktı

Aylin Erçel 48 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Bugün hayatta olsaydı 55 yaşına girecekti. Hande Erçel’in paylaşımı da bu özel günde annesini bir kez daha sevgiyle andığını gösterdi.

Bir fotoğraf ve birkaç cümleyle gelen bu paylaşım anne özleminin yıllar geçse bile dinmeyebildiğini hatırlattı. Erçel’in annesine seslendiği sözler onu takip eden pek çok kişiyi de duygulandırdı.