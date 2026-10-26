Uzak Şehir İzleyicisi Çileden Çıktı! O Fotoğraf Tepki Yağmuruna Tutuldu

Uzak Şehir’in 70. bölümü öncesi Cihan ve Berfin’in birlikte olduğu kare sosyal medyayı karıştırdı! İzleyiciler yaş farkına ve paylaşıma tepki gösterdi.

Uzak Şehir İzleyicisi Çileden Çıktı! O Fotoğraf Tepki Yağmuruna Tutuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 22:39

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir daha yeni bölümü ekrana gelmeden sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak 70. bölüm öncesinde paylaşılan bir fotoğraf izleyicilerin tepkisini çekti. Herkes Alya ve Cihan’ın hikâyesinde neler yaşanacağını merak ederken Cihan’ın Berfin’le birlikte görüntülendiği kare ortalığı karıştırdı. Paylaşımın ardından sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

Alya Büyük Acı Yaşarken Cihan Nişana Gidiyor

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Alya’nın hamile olduğunu öğrendiği görülüyor. Ancak Alya için sevinçli olması gereken bu haber Cihan’ın nişanlanacağını öğrenmesiyle adeta kabusa dönüşüyor. Cihan’ın başka biriyle evlilik yolunda ilerlemesi Alya’yı gözyaşlarına boğuyor.

Üstelik Cihan, Alya’nın yaşadıklarından habersiz. Verdiği sözü tutmak için Mirza’nın konağına giden Cihan, Mirza’nın kızı Berfin’le nişanlanmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken diziden paylaşılan fotoğraf hikâyenin önüne geçen ayrı bir tartışma başlattı.

Cihan ve Berfin Karesi İzleyiciyi Kızdırdı

Cihan ve Berfin’in birlikte yer aldığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı izleyiciler ikili arasında belirgin bir yaş farkı olduğunu düşündüklerini belirterek eşleşmeye tepki gösterdi. Üstelik pek çok kişi Alya ve Cihan’ın birlikte olduğu bir kare yerine bu fotoğrafın paylaşılmasına da anlam veremedi.

Tepkiler giderek büyürken dizinin hayranları yeni bölüm öncesinde düşüncelerini açıkça dile getirdi. Birçok izleyici hikâyenin gidişatından duyduğu rahatsızlığı yorumlarına taşıdı.

Sosyal Medyada Tepkiler Peş Peşe Geldi

Paylaşımın altına gelen yorumlarda oldukça sert ifadeler kullanıldı. Bir izleyici “Bu ne ya, bu nasıl bir rezillik?” diyerek tepkisini gösterirken başka bir kullanıcı reytinglerin düşmesini istedi. Cihan ve Berfin’in aynı karede yer almasını eleştirenler de oldu.

Şimdi gözler Uzak Şehir’in 70. bölümüne çevrildi. Bakalım izleyicilerin tepkisini çeken bu gelişmeler dizinin yeni bölümünde nasıl bir hikâyeye dönüşecek?

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