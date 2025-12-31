Yaz Sezonu Bitti, Kar Sezonu Açıldı: Fedon’dan Sarıkamış’ta Olay Yaratan Atlayış.

Yıllardır her yaz sezonunu Bodrum’da mavi sulara atlayarak açmasıyla bir "magazin klasiği" haline gelen ünlü şarkıcı Fedon, bu kez hayranlarını şaşırtan bir hamle yaptı. 2026 yılına sayılı saatler kala rotayı Bodrum'un sıcağından Kars'ın dondurucu soğuğuna kıran sanatçı, kar sezonunun açılışını kendi usulüyle yaptı.

Bodrum Değil Sarıkamış: Kendini Karlara Bıraktı

Yeni yıl kutlamaları kapsamında sahne almak üzere Kars - Sarıkamış'a giden Fedon, alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çekti. Deniz şortu yerine kışlık kıyafetleriyle kamera karşısına geçen ünlü sanatçı, Bodrum sularına atlar gibi kendini karların üzerine bıraktı.

2026 Mesajı: "Dünyaya Barış ve Huzur Getirsin"

Karların üzerinde yatarak yeni yıl temennilerini dile getiren Fedon, samimi açıklamalarda bulundu:

"2026 yılı tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben de karın üzerine düşüyorum!"

"Bronz Ten" Soğuğa Meydan Okudu

Her daim bronz teniyle görmeye alışık olduğumuz Fedon'un, beyaz karlar içindeki bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Takipçileri; "Fedon abi karı bile bronzlaştırır", "Yaz bitti ama Fedon enerjisi bitmedi" ve "Artık kış sezonunun açılışını da Fedon'dan bekliyoruz" şeklinde esprili yorumlar yaptı.