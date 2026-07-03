Kanserle Mücadele Eden Cansever'den Sosyal Medyada Radikal Temizlik!

Cansever bir süredir gözlerden uzak yaşadığı amansız kanser mücadelesi ile hayranlarını derinden üzmüştü. Bu zorlu tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalışan ve yaşadıklarını zaman zaman çabasız bir içtenlikle takipçileriyle paylaşan usta sanatçı şahsi sosyal medya hesabından bu kez duygusal değil, adeta sarsıcı bir rest çekişle gündeme geldi.

Sağlık problemleriyle mücadele ederken hayatındaki bazı insanları gözden geçiren ünlü şarkıcı vefasızlığa isyan ettiği paylaşımıyla internet dünyasında bir anda çalkantı yarattı.

"Sözüm Kulağınıza Küpe Olsun!"

Hastalık sürecinde yanında olanlar ile kendisini yalnız bırakanları ayırt ettiğini asil duruşuyla belli eden Cansever, Instagram hesabından adeta hayat dersi niteliğinde bir mesaj yayınladı. Yaşadığı hayal kırıklıklarını çabasız ama derinden etkileyen şu sert cümlelerle özetleyen usta sanatçı takipçilerine net bir uyarıda bulundu:

"Seni düşüneni sen de düşüneceksin. Sana kıymet verene sen de kıymet vereceksin. Seni sormayan, aramayanı sen de hayatından sileceksin. Bu sözüm kulağınıza küpe olsun."

Cansever'in bu "vefa" çıkışı magazin kulislerinde geniş yankı buldu.

Sosyal Medyadan Büyük Destek

Cansever'in hastalık sürecinde yaşadığı bu duygusal kırılmayı ve insan silme kararını paylaştığı flaş gönderi internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda yoğun bir destek dalgası başlattı. Sanatçının bu kararlı duruşunu takdir eden binlerce hayranı gönderinin altını geçmiş olsun dilekleriyle doldurdu.