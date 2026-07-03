Aybüke Pusat Hakkındaki Uyumsuzluk İddiası Set Arkasını Karıştırdı: "Herkes Aynı Yerde Kalırken O Ayrı Otel İstedi!"

NOW TV ekranlarında her hafta izleyicisini büyüleyen, mistik dokusu ve yüksek temposuyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölümüyle nefes kesen bir sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara verdi. Ancak dizinin sezon finalinden çok hikayenin kilit taşlarından Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın projeye ani vedası magazin kulislerinde dev bir kriz dalgası başlattı.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dev kadrolu dizideki bu yaprak dökümünün ardındaki sır perdesi ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın sarsıcı açıklamalarıyla aralandı.

Otel Krizi Seti İkiye Böldü

Dizinin veda sahnelerinin hemen ardından Aybüke Pusat hakkında ortaya atılan uyumsuzluk iddiaları magazin gündeminde bir anda çalkantı yarattı. Kulislerden sızdırdığı sıcak bilgilerle tanınan Birsen Altuntaş güzel oyuncunun set arkasındaki yalnızlığına ve ekiple mesafesine dair çarpıcı iddialar ortaya koydu. Altuntaş krizin perde arkasını şu net sözlerle özetledi:

"Halef dizisinde herkes aynı yerde konaklarken Aybüke Pusat ekipten ayrı, farklı bir otelde kalmayı tercih ediyordu. Set ortamına ve ekip ruhuna bir türlü entegre olamadı. Günün sonunda da bu uyuşmazlıklar nedeniyle kendi isteğiyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Bazen ilişkileri de çok zorlamamak gerekiyor galiba..."

Sette yaşanan bu çabasız soğuk savaş ve konaklama krizi, tarafların ortak bir paydada buluşamamasıyla sonuçlanınca Aybüke Pusat Halef defterini 35. bölüm itibarıyla tamamen kapatmış oldu.

Halef Bitti Bağımsız Sinema Filmi Başladı

Güzel oyuncu televizyon ekranlarındaki bu çalkantılı ayrılık sürecinin hemen ardından radikal bir lifestyle hamlesi yaparak kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Popüler kültürün kalıplarından sıyrılmak isteyen Pusat vakit kaybetmeden festival ve sanat sinemasının asil kulvarına geçiş yaptı.

Başarılı oyuncunun televizyondaki kriz dedikodularına çabasız bir yanıt niteliğinde En Mutlu Günümde adlı iddialı bir bağımsız sinema filmiyle el sıkıştığı öğrenildi. Dizideki Melek karakterine veda eden ünlü yıldızın beyaz perdede bambaşka bir karakter vizyonuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlandığı belirtildi.

Aybüke Pusat'ın bu ani ayrılık haberi ve hakkındaki uyumsuzluk iddiaları internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda yoğun bir tartışma başlattı.

Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları olayı iki farklı bakış açısıyla yorumladı. Kimi takipçiler; "Aybüke çok asil ve profesyonel bir kadın, ayrı otelde kalması uyumsuz olduğu anlamına gelmez, kişisel alanına saygı duyulmalıydı" şeklinde ünlü oyuncuya destek çıkarken kimileri de "Ekip ruhu setlerin en önemli enerjisidir entegre olamaması dizinin geleceği için ayrılığı kaçınılmaz kılmış" görüşünü savundu. Yeni sezonda Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin Aybüke Pusat olmadan nasıl bir hikaye örgüsü çizeceği ise şimdiden televizyon dünyasında büyük bir merak konusu.