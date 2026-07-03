Muhtemel Aşk Dizisine Genç Oyuncu Dilara Sümbül Katıldı: "Esra Karakteriyle Dengeleri Değiştirecek!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Muhtemel Aşk'ın kadrosuna Dilara Sümbül katıldı. Sümbül, Ayça Ayşin Turan'ın kuzeni Esra rolüyle 4. bölümden itibaren sahada olacak.

Muhtemel Aşk Dizisine Genç Oyuncu Dilara Sümbül Katıldı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 16:50

Show TV ekranlarında her perşembe izleyicisini büyüleyen, sürükleyici hikayesi ve yüksek temposuyla reyting listelerini altüst eden sezonun en iddialı yapımlarından Muhtemel Aşk oyuncu kadrosunu güçlü isimlerle büyütmeye devam ediyor. Başarılı yapımcı Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği rejisinde ise usta yönetmen Altan Dönmez'in imzasının bulunduğu diziye son dönemin dikkat çeken yetenekli oyuncularından Dilara Sümbül dahil oldu.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi televizyon dünyasının en karizmatik ve popüler isimlerini bir araya getiren dev kadro Sümbül'ün çabasız oyunculuğu ve enerjisiyle yeni bölümlerde vites büyütecek.

Avukat Defne'nin Gizemli Kuzeni: Esra Geliyor!

Dizinin senaryo örgüsünde kilit bir role hayat vermeye hazırlanan Dilara Sümbül hikayeye Esra karakteriyle bir giriş yapacak. Sümbül, Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdığı idealist avukat Defne'nin kuzeni olarak seyirci karşısına çıkacak.

Esra'nın gelişiyle birlikte dizideki aile bağları ve gizli kalmış sırlar yeniden masaya yatırılacak. Sürprizleri, gizemli geçmişi ve kendine has lifestyle tarzıyla hikayede önemli kırılma noktaları yaratacak olan Esra karakteri dizinin önümüzdeki perşembe ekrana gelecek olan 4. bölümünden itibaren projede aktif olarak yer alacak.

Sosyal Medyada Heyecan Yarattı

Dilara Sümbül'ün Muhtemel Aşk kadrosuna katıldığı haberi internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dizi forumlarında bir anda çalkantı yarattı. Genç oyuncunun Ayça Ayşin Turan'la yakalayacağı kuzen uyumunu merak eden binlerce takipçi şimdiden yeni bölüm etiketleri altında yorum yarışına girdi.

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