Hollywood Semalarında Bir Türk Yıldız! Kubilay Tuncer The Day of the Jackal Kadrosunda

Amerikan yapımı The Day of the Jackal dizisinin 2. sezonuna usta oyuncu Kubilay Tuncer konuk oldu.

Hollywood Semalarında Bir Türk Yıldız! Kubilay Tuncer The Day of the Jackal Kadrosunda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 17:01

Dünya sinema ve televizyon endüstrisinin kalbi Hollywood, bir kez daha bir Türk aktörün çabasız karizmasına ve muazzam oyunculuk vizyonuna sahne olmaya hazırlanıyor. NBC Universal'ın dijital platformu Peacock'ta yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Universal Pictures imzalı yüksek bütçeli aksiyon-gerilim dizisi The Day of the Jackal (Çakalın Günü) merakla beklenen ikinci sezonunda kadrosuna bir Türk oyuncuyu dahil etti.

On parmağında on marifet olan; yazarlık, sihirbazlık ve oyunculuk kariyerini başarıyla bir arada yürüten usta aktör Kubilay Tuncer bu dev Amerikan prodüksiyonuna konuk oyuncu olarak katılarak magazin ve televizyon dünyasında adeta bir çalkantı yarattı.

Eddie Redmayne ile Karşı Karşıya! Kilit Rol: Konstantin

Oscar ödüllü yıldız Eddie Redmayne ve başarılı aktris Lashana Lynch'in başrollerini paylaştığı, Frederick Forsyth'in zamansız ve kült casusluk romanından günümüze uyarlanan dizide Kubilay Tuncer tansiyonu zirveye çıkaracak kilit bir karaktere hayat verdi.

Usta oyuncu Kubilay Tuncer dizinin ikinci sezonunda hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek güçteki Sırp silah mafyası Konstantin karakterini canlandırdı. Maskülen duruşu, tecrübesi ve çabasız ekran aurasıyla role hayat veren Tuncer dizinin merakla beklenen 2. sezonunun 6. bölümünde uluslararası arenada seyirci karşısına çıkacak.

Sosyal Medya ve Sanat Dünyası Gurur Duydu!

Kubilay Tuncer'in Hollywood'un bu en prestijli yapımlarından birinde rol aldığı haberi internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm kültür-sanat platformlarında büyük bir gurur ve heyecan dalgası yarattı. Türk oyuncuların uluslararası yüksek bütçeli işlerde kritik roller kapmasını takdirle karşılayan binlerce kullanıcı yorum yağmuru başlattı.

Benzer Haberler
Türk Sinemasının Ölümsüz İsmi Kemal Sunal Kabri Başında Anıldı! Türk Sinemasının Ölümsüz İsmi Kemal Sunal Kabri Başında Anıldı!
120 Binden Fazla Müziksevere Ulaşan Tan Taşçı İzleyici Rekoru Kırdı! 120 Binden Fazla Müziksevere Ulaşan Tan Taşçı İzleyici Rekoru Kırdı!
Hadise Umut Akyürek'e 60 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı! Hadise Umut Akyürek'e 60 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı!
Acun Ilıcalı 27. Yaşına Giren Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Kutladı! Acun Ilıcalı 27. Yaşına Giren Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Kutladı!
Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin: Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin: "Hiç Çalışmasam da Olur!"
Kanserle Mücadele Eden Cansever'den Sosyal Medyada Radikal Temizlik! Kanserle Mücadele Eden Cansever'den Sosyal Medyada Radikal Temizlik!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı:
  • 03-07-2026 11:26

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı: "Yanındaki Kadın Arkadaşı Merak Konusu Oldu!"

Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi!
  • 01-07-2026 16:07

Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi! "Eşimin Karşı Cinsten Yakın Arkadaşı Olamaz!"