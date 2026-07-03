Hollywood Semalarında Bir Türk Yıldız! Kubilay Tuncer The Day of the Jackal Kadrosunda

Dünya sinema ve televizyon endüstrisinin kalbi Hollywood, bir kez daha bir Türk aktörün çabasız karizmasına ve muazzam oyunculuk vizyonuna sahne olmaya hazırlanıyor. NBC Universal'ın dijital platformu Peacock'ta yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Universal Pictures imzalı yüksek bütçeli aksiyon-gerilim dizisi The Day of the Jackal (Çakalın Günü) merakla beklenen ikinci sezonunda kadrosuna bir Türk oyuncuyu dahil etti.

On parmağında on marifet olan; yazarlık, sihirbazlık ve oyunculuk kariyerini başarıyla bir arada yürüten usta aktör Kubilay Tuncer bu dev Amerikan prodüksiyonuna konuk oyuncu olarak katılarak magazin ve televizyon dünyasında adeta bir çalkantı yarattı.

Eddie Redmayne ile Karşı Karşıya! Kilit Rol: Konstantin

Oscar ödüllü yıldız Eddie Redmayne ve başarılı aktris Lashana Lynch'in başrollerini paylaştığı, Frederick Forsyth'in zamansız ve kült casusluk romanından günümüze uyarlanan dizide Kubilay Tuncer tansiyonu zirveye çıkaracak kilit bir karaktere hayat verdi.

Usta oyuncu Kubilay Tuncer dizinin ikinci sezonunda hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek güçteki Sırp silah mafyası Konstantin karakterini canlandırdı. Maskülen duruşu, tecrübesi ve çabasız ekran aurasıyla role hayat veren Tuncer dizinin merakla beklenen 2. sezonunun 6. bölümünde uluslararası arenada seyirci karşısına çıkacak.

Sosyal Medya ve Sanat Dünyası Gurur Duydu!

Kubilay Tuncer'in Hollywood'un bu en prestijli yapımlarından birinde rol aldığı haberi internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm kültür-sanat platformlarında büyük bir gurur ve heyecan dalgası yarattı. Türk oyuncuların uluslararası yüksek bütçeli işlerde kritik roller kapmasını takdirle karşılayan binlerce kullanıcı yorum yağmuru başlattı.