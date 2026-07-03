Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak Çiftinin Aile Saadeti

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak oğulları Devin ile Bodrum'a tatil yaparken görüntülendi. Devin bebeğin denizle ilk tanışma anları viral oldu.

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak Çiftinin Aile Saadeti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 17:11

Başak Gümülcinelioğlu kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ve dünyalar tatlısı oğulları Devin'le birlikte yazın ve güneşin tadını çıkarmak üzere rotasını tatil cenneti Bodrum'a çevirdi. Popüler bir plajda objektiflere takılan ünlü oyuncu çift ilk kez çekirdek aile olarak çıktıkları bu ebeveynlik tatilinde neşeli ve huzurlu anlarıyla plaj sakinlerinin odak noktası oldu.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ilk göz ağrıları oğulları Devin'i kucaklarına alarak anne ve baba olmanın eşsiz sevincini tadan popüler ikili oğullarının hayatındaki bu ilk yaz tatilini çabasız bir mutluluğa dönüştürdü.

Devin Bebeğin Denizle İlk Tanışması!

Bodrum güneşinin altında, Ege'nin serin sularının kıyısında gün boyu şezlonglarında vakit geçiren ünlü çift ilerleyen saatlerde oğulları Devin'i de yanlarına alarak su kenarına indi. Minik ayaklarını ilk kez denizin serin sularıyla tanıştıran Devin bebeğin şaşkınlığı ve neşesi anne ve babasını adeta mest etti.

Deniz kıyısında Devin'le çabasız ve eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçiren Başak Gümülcinelioğlu'yla Çağrı Çıtanak'ın o aşk dolu aile halleri kameralara saniye saniye yansıdı. Bebekleriyle su kenarında adeta çocuklaşan çift plaj oyunlarının ardından kıyıda uzun ve sakin bir aile yürüyüşü yaptı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak'ın Bodrum sahillerinden yansıyan bu flaş ve samimi aile albümü internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda çalkantı yarattı. Örnek evlilikleri ve çabasız lifestyle tarzlarıyla her daim takdir toplayan ikilinin bu hallerine hayranları binlerce tebrik mesajı bıraktı.

 

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