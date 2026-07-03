Cem Yılmaz'ın Bomboş X Profili Sosyal Medyayı Salladı: "Sessiz Protesto Mu?"

Usta komedyen Cem Yılmaz, X (Twitter) platformunda gerçekleştirdiği radikal hamleyle bir kez daha ülkenin en çok konuşulan ismi haline geldi. Genç meslektaşı Deniz Göktaş'ın havalimanında gözaltına alınmasının hemen ardından Yılmaz'ın milyonlarca takipçili X profilinin tamamen boş görünmesi dijital dünyada gündeme geldi.

Kısa sürede X'te Trend Topic (TT) listesinin zirvesine yerleşen bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı teorilerle yorumlanarak adeta bir internet mitine dönüştü.

Deniz Göktaş Olayıyla Zamanlama Manidar Bulundu!

Alternatif mizahın yükselen ismi Deniz Göktaş'ın, Ölü Deniz adlı stand-up şovundaki hicivleri nedeniyle yurtdışı dönüşü pasaport kontrolünde gözaltına alınması ve ardından tutuklanması hafızlardaki yerini koruyor. Bu sarsıcı gelişmenin hemen ardından Cem Yılmaz'ın profilinde tek bir harf dahi kalmaması, sosyal medya kulislerinde anında karşılık buldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve magazin yorumcusu Cem Yılmaz'ın bu bomboş profil hamlesini meslektaşı Deniz Göktaş'ın mizahi ifadeleri nedeniyle adli bir süreçle karşı karşıya kalmasına yönelik çabasız ve elit bir "sessiz protesto" olarak nitelendirdi.

Nisan Ayındaki Eleştiriler ve Gerçek Perde Arkası!

Bu hamlenin ardındaki kronolojik gerçek magazin dünyasının hafıza tazeleyen detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Cem Yılmaz nisan ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı bir gözaltı/adli süreç tartışmasında sessiz kaldığı gerekçesiyle dijital linçe uğramış ve "Neden tepki göstermiyorsun, neden paylaşım yapmıyorsun?" eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Gelen sert tepkilere çabasız bir restle karşılık veren Yılmaz nisan ayında X'teki binlerce tweetini, arşivini ve dijital geçmişini tek kalemde temizlemişti. Yaklaşık 13 milyon takipçili hesabını dondurarak alternatif platform Bluesky'a geçiş yapan usta komedyen dijital göçüyle de gündem olmuştu. Günler sonra X platformuna geri dönen Cem Yılmaz hesabını aktif tutsa da içeride hiçbir paylaşıma yer vermeyerek sessizliğe bürünmüştü.