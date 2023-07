Yaz Şarkısı'nın sosyal medya afişi yayınlandı!

FOX’un yeni dizisi Yaz Şarkısı’nın heyecanla beklenen sosyal medya afişi yayınlandı. Pazar akşamlarının favorisi olan dizinin sosyal medya afişinde dizinin sevilen oyuncuları Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Bozoğlu ve Zehra Yılmaz boy gösteriyor.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Yaz Şarkısı, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ramazan Demirli’nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yaz Şarkısı, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.