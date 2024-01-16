Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor! Beklenmedik ayrılık

Salı akşamları atv kanalında yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, yeni bir karakter ayrılığına sahne olacak. İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor! Beklenmedik ayrılık
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 16-01-2024 11:09

İkinci sezonuyla ekranlara gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, seyirciyi yine ekran başına çekiyor. Diziye renk katan Ozan Akbaba, "Gardaşov" karakteriyle katılmıştı ancak konuk oyuncu, diziden ayrılmadan önce beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği, Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in senaryosunu yazdığı diziden bu sefer İsmail Demirci ayrılıyor. Demirci, dizide "Onbeşli" karakterine hayat veriyordu. Ayrılan oyuncuların yerine yakında yeni transferlerin de yapılması planlanıyor.

Benzer Haberler
Bir dizi daha ekranlara veda ediyor! Final kararı alındı! Bir dizi daha ekranlara veda ediyor! Final kararı alındı!
Yan Oda dizisinde kadro genişliyor! İşte katılan yeni isimler... Yan Oda dizisinde kadro genişliyor! İşte katılan yeni isimler...
Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın yayın tarihi belli oldu Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın yayın tarihi belli oldu
Kanal D'den şoke eden karar! O dizinin fişi çekildi! Final yapıyor! Kanal D'den şoke eden karar! O dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın başrollerinde olacağı “Aile Albümü” dizisine sürpriz 2 isim daha katıldı! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın başrollerinde olacağı “Aile Albümü” dizisine sürpriz 2 isim daha katıldı!
RTÜK cezası alan Kızıl Goncalar'dan yeni fragman RTÜK cezası alan Kızıl Goncalar'dan yeni fragman
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'
  • 11-01-2024 15:56

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak
  • 10-01-2024 22:36

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak