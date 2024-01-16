Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor! Beklenmedik ayrılık

İkinci sezonuyla ekranlara gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, seyirciyi yine ekran başına çekiyor. Diziye renk katan Ozan Akbaba, "Gardaşov" karakteriyle katılmıştı ancak konuk oyuncu, diziden ayrılmadan önce beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği, Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in senaryosunu yazdığı diziden bu sefer İsmail Demirci ayrılıyor. Demirci, dizide "Onbeşli" karakterine hayat veriyordu. Ayrılan oyuncuların yerine yakında yeni transferlerin de yapılması planlanıyor.