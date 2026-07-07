Yaz Sahillerinde Beyaz Esinti! Fahriye Evcen'in İnterneti Sallayan Tatil Pozları

Türk sinema ve televizyon dünyasının en göz önündeki çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yoğun geçen çalışma sezonunun ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyanın aktif ünlülerinden biri olan Fahriye Evcen eşi ve çocuklarıyla çıktığı bu keyifli seyahatinden özel anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kum, güneş ve denizin keyfini doyasıya çıkaran popüler aile tatil kareleriyle internet dünyasında bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

2017 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çiftten gelen bu son kareler hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Anne Fahriye: Oğulları Karan ve Kerem ile Yakından İlgilendi

Güzel oyuncu tatil sürecinde sadece şıklığıyla değil ailesine olan bağlılığıyla da dikkat çekti. Paylaşılan samimi ve sıcak karelerde Fahriye Evcen'in ailesiyle kaliteli vakit geçirdiği ve oğulları Karan ve Kerem'le yakından ilgilendiği görüldü. Çocuklarıyla denizin ve sahilin tadını çıkaran başarılı oyuncunun neşeli, çabasız halleri plaj günlüğüne anbean yansıdı. Burak Özçivit'le birlikte çocuklarının mutluluğu için her detayla ilgilenen Evcen takipçilerinden "örnek anne" yorumları aldı.

Kim Der 40! Beyaz Bikinisi ve Fit Görüntüsüyle Yıllara Meydan Okudu

Tatilin asıl ses getiren ve sosyal medyayı çalkalayan detayı ise Fahriye Evcen'in tekli plaj pozları oldu. Plaj tarzı için beyaz bikinisi ve şık pareosuyla objektif karşısına geçen 40 yaşındaki güzel oyuncu fit görüntüsüyle adeta göz kamaştırdı. Düzenli spor ve sağlıklı yaşam tarzının meyvelerini toplayan iki çocuk annesi Evcen'in formda vücudu takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Fotoğrafların altına hayranları tarafından; "Kim der 40 yaşında adeta yıllara meydan okuyor", "Beyazlar içinde harika görünüyor", "Karan ve Kerem'le olan anne-oğul pozları çok içten" şeklinde binlerce destekleyici yorum bırakıldı. Ailesiyle birlikte moral depolayan oyuncu bu çarpıcı yaz fotoğraflarıyla haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine adını yazdırdı.