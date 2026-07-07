Gülçin Ergül'den Hepsi İtirafı: "Biz Köprüleri Yakarak Harcadık!"

Türk pop müzik tarihinin bir dönemine damga vuran ve dağılma süreciyle hafızalarda yer edinen Hepsi grubunun yankıları sürüyor. Grubun ana vokallerinden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül eski grup arkadaşları ve grubun dağılış hikayesine dair çarpıcı bir itirafta daha bulundu. Yıllar geçmesine rağmen taraflar arasındaki göndermeli açıklamaların ve merak edilenlerin bitmek bilmediği süreçle ilgili konuşan Ergül müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Derya Uluğ konserini dinlemek üzere Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'na gelen ünlü şarkıcı etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçmişe dair samimi açıklamalarda bulunan Ergül grubun dağılış dönemi ve sonrasında yaşanan yıpratıcı süreç hakkında konuştu.

"Onları Yutup da Hiç Olmamış Gibi Yapamıyorum"

Muhabirlerin Hepsi grubuyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine konuşan Gülçin Ergül köprülerin tamamen atıldığını vurgulayan şu ifadeleri kullandı:

"Biz bazı şeyleri köprüleri yakarak harcadık bence. Yani ben kendi adıma o şekilde düşünmüyorum ama çok konuşuldu. Bu da beni çok yıprattı. Onları yutup da hiç olmamış gibi yapamıyorum. Orda da biraz haklı olduğumu düşünüyorum."

Yaşanan kırgınlıkların ve perde arkasındaki olayların üzerini kapatıp hiçbir şey yaşanmamış gibi davranamayacağını açık yüreklilikle dile getiren ünlü şarkıcı haklı olduğu noktaların arkasında durduğunu belirtti.

"Dağılmada Etkim Olduğu İddiası Bir Karalamaydı"

Grubun dağılmasında başrolü oynadığı ve gruptan ayrılan ilk üye olduğu için hedef gösterildiği iddiaları da sorulan Gülçin Ergül uzun süren sessizliğini neden bozduğunu açıkladı. Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Ergül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet ama bu bir karalamaydı bence. Dediğim gibi her şey etkileşim. Ben uzun süre çok konuşmamaya çalıştım ama bazı bilinen yanlışları düzeltmekten çekinmemem gerekiyormuş ki insanlar doğruları öğrensin."

Yıllar boyunca kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına artık sessiz kalmayacağını ifade eden başarılı popçu doğruların bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Harbiye kulislerinden sızan bu açıklamalar internet dünyasında ve sosyal medya platformlarında hızla yayılarak günün en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.