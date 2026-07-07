Gupse Özay Kendini Anlattı: "Beni Saf Sanarlar Ama Ben Çok Şeytanımdır!"

Sinema dünyasının en üretken, başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan Gupse Özay katıldığı bir dijital programda şaşırtıcı ve bir o kadar da samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve bir çocuk annesi olan ünlü oyuncu bu kez konuk olduğu YouTube programındaki itiraflarıyla magazin gündemine oturdu. Hakkında doğru bilinen yanlışlara değinen ve dışarıdan görünen imajı ile gerçek karakteri arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan başarılı senarist dobra tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Komedi filmleriyle ve hayat verdiği tiplemelerle milyonları güldüren ünlü isim dışarıdan kendisini tam olarak tanımayan insanların düştüğü yanılgıyı şu sözlerle ifade etti:

"Beni Saf Sanarlar Ama Disiplinli Bir Tarafım Var"

Gupse Özay: "Beni tanımayan insanlar komiklik yaptığım için saf zannederler ama ben çok şeytanımdır." pic.twitter.com/z8UpH3lwcG — Populicc (@populicc) July 6, 2026

"Beni tanımayan insanlar komiklik yaptığım için saf zannederler ama ben çok şeytanımdır. Her şekilde yapılır, ikna edilebilir zannediyorlar. Ama disiplinli bir tarafım var. İşte özellikle bu şekildeyim. Ben baştan uyarıyorum insanları. İş konusunda öyleyim."

Açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu özellikle iş hayatındaki profesyonel ve tavizsiz duruşunun altını çizdi. Sektörde işlerin kendi planladığı ve disipline ettiği şekilde ilerlemesi konusunda hassas olduğunu belirten Özay set arkasındaki güçlü otoritesini ve işine olan saygısını bu sözlerle özetlemiş oldu.

Sosyal Medyada Gupse Özay Dürüstlüğüne Tam Not

Gupse Özay'ın bu dikkat çekici ve sansürsüz açıklamaları internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dijital platformlarda yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun hem çok komik hem de işinde böylesine güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına; yüzlerce destekleyici yorum bıraktı. Yeni projeleri ve senaryo çalışmaları merakla beklenen başarılı sanatçı bu samimi itiraflarıyla haftanın en çok konuşulan televizyon-magazin manşetlerinden birine imza attı.