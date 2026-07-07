Bozcaada'dan Yeni Film Müjdesi: Ata Demirer "Pervaneler" Dedi

Ata Demirer sinemaseverleri ve hayranlarını heyecanlandıran yeni projesini resmen duyurdu. Ünlü komedyen uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni sinema projesinin metin yazımı aşamasını nihayet tamamladı. Başarılı sanatçı bu önemli gelişmeyi hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Bozcaada'dan paylaştı.

Doğum Gününde Çifte Kutlama

Başarılı sanatçı Ata Demirer yeni yaşını kutladığı bu özel günde sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Tam olarak 54'üncü yaşına basan ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yeni projesinin müjdesini verdi. Doğum günü kutlamasıyla birlikte gelen bu haber sinema dünyasında kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü ünlü isim uzun zamandır yeni bir yapım için hazırlık süreci yürütüyordu. Dolayısıyla bu duyuru oyuncunun takipçileri arasında büyük bir sevinç yarattı.

Yeni Filmin Adı Belli Oldu: Pervaneler

Ünlü oyuncu Ata Demirer kaleme aldığı yeni sinema filminin adının Pervaneler olduğunu açıkladı. Hikaye yazım aşamasının tamamen bittiğini belirten ünlü isim projenin çekim aşamasına geçmek için sabırsızlandığını ifade etti. Ayrıca yeni yaşında bu çalışmayı hayata geçirmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi. Demirer yaptığı açıklamada tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeni filmim Pervaneler'in senaryosunu bitirdim. İnşallah yeni yaşımda çekmek ve sizlere izletmek nasip olur. Ve bugün benim doğum günüm."

Bozcaada'nın sakin atmosferinde üretim sürecini tamamlayan sanatçı yeni projesiyle sinema salonlarına geri dönmek için hazırlık yapıyor. Fakat filmin oyuncu kadrosu çekim yerleri ve vizyon tarihi gibi detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu detayların ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Ancak sanatçının bu açıklaması bile şimdiden beklentiyi oldukça yükseltti.