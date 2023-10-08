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Yavuz Bingöl'den 'evlilik' açıklaması!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman ile 2015 yılında başladığı evliliği 2016 yılında sonlandırmıştı. Ancak uzun süredir ilişki yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile mutlu bir beraberlik sürdüren 59 yaşındaki sanatçı, özel hayatı hakkında konuştu.

Yavuz Bingöl'den 'evlilik' açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2023 10:32

Yavuz Bingöl, bir gün önce nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile Cihangir'de görüntülendi. Kendisi, Halk Müzikleri Festivali'nin beşincisini düzenleyeceğini ve Aşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle senfoni ile şarkılarını seslendireceklerini açıkladı.

Sanatçı, "Heyecanlıyız. Sergilerimiz, panellerimiz olacak. Annemi kaybedeli 1.5 yıl oldu. Kendisi de Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından birisi olduğu için anneme ithaf ettik bu festivali" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının "evlilik" sorusuna Bingöl, "Tanıştığımızda Nilşah 23, ben 43 yaşındaydım. Uzun yıllardır beraberiz, yol yürüyoruz. Kısmet olur evleniriz de sizlerin de haberi olur" cevabını verdi.

Ayrıca Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'nun detaycı bir kişi olduğunu belirterek, "Kendisi çok detaycıdır. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var" şeklinde övgülerde bulundu.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisiyle romantik bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım sevgilim, hayatımızın geri kalanını birlikte sürdürmeyi nasip etsin Allah inşallah. İyi ki varsın. Hep daima sevgi saygı bizimle olsun" mesajını yazmıştı.

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