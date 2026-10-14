Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan Romantik Pozlar!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yıllar geçse de aşklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan çift sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Birlikte geçirdikleri onca yıla rağmen mutluluklarını koruyan ikili paylaşımlarıyla yine beğeni topladı.

18 Yıllık Evlilikte Aşk Hâlâ İlk Günkü Gibi

2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ eşiyle birlikte çekilen yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çiftin samimi ve romantik pozları takipçilerinin ilgisini çekti.

Birlikte büyüttükleri aileleriyle mutlu bir hayat süren ikili evliliklerinin 19. yılına yaklaşırken birlikteliklerini dolu dolu yaşamayı sürdürüyor. Özellikle uzun süreli ilişkilerin zamanla yıprandığına dair yorumların yapıldığı günümüzde çiftin yıllardır devam eden mutluluğu dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ Mutlu Evliliğin Sırrını Anlatmıştı

Pınar Altuğ daha önce yaptığı açıklamalarda evlilikte herkesin kendi alanına sahip olmasının önemine değinmişti. Ünlü oyuncu eşlerin sürekli birlikte olmak zorunda olmadığını kişinin kendi ilgi alanlarına ve hobilerine zaman ayırmasının ilişkiye iyi geldiğini söylemişti.

Altuğ kendisinin çalıştığını ve seramik kursuna gittiğini Yağmur Atacan’ın ise kite sörfüyle ilgilendiğini ve iş hayatını sürdürdüğünü anlatmıştı. Ona göre ilişkide anlayışlı olmak ve gerektiğinde sakinleşmek sorunların büyümesini önlüyor.

“Doğru Eşle Hayat Daha Güzel”

Evlilik konusunda insanların bazen gereksiz yere korktuğunu düşünen Altuğ doğru kişiyle birlikte olunduğunda hayatın daha keyifli hale geldiğini dile getirmişti. Yağmur Atacan’la ciddi tartışmalar yaşamadıklarını ve hiç küs uyumadıklarını da söyleyen oyuncu eşinin tartışma uzamadan ortamdan uzaklaşmayı tercih ettiğini belirtmişti.

Çiftin 17 yaşındaki kızları Su ile birlikte kurduğu aile hayatı da mutluluklarının önemli bir parçası. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yeni paylaşımlarıyla aşklarını ve birlikteliklerini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.