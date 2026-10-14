Usta Sanatçı Alpay Hayatını Kaybetti! Kenan Doğulu Yıkıldı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu’ndan gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. “Eylülde Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi şarkılarla hafızalara kazınan usta sanatçı 91 yaşında hayata veda etti. Alpay’ın vefatı sevenlerini üzerken Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Acı Haberi Bora Gencer Duyurdu

Alpay’ın hayatını kaybettiği haberini şarkıcı Bora Gencer duyurdu. Gencer sosyal medya paylaşımında usta sanatçıya rahmet dilerken ailesine ve sevenlerine de başsağlığı mesajı iletti.

Alpay’ın vefatı yalnızca ailesini değil yıllar boyunca şarkılarıyla büyüyen dinleyicilerini ve müzik dünyasındaki dostlarını da derinden etkiledi. Çünkü onun eserleri aradan geçen yıllara rağmen farklı kuşakların severek dinlediği şarkılar arasında yer alıyordu.

Kenan Doğulu’dan Yürek Burkan Veda

Kenan Doğulu da Alpay’ın ölümünün ardından sessiz kalmadı. Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaşan sanatçı Alpay’ın çocukluğundan beri şarkılarıyla hayatında özel bir yere sahip olduğunu anlattı.

Doğulu usta sanatçının babası Yurdaer Doğulu’nun da yakın dostu olduğunu hatırlatarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Mesajında Alpay’ın geride bıraktığı eserlerin ve hissettirdiği duyguların nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Ünlü şarkıcı sözlerini “Mekânın cennet olsun” diyerek tamamladı.

Alpay Kimdir, Hangi Şarkılarla Tanındı?

17 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu müzik kariyerinden önce futbolla ilgilendi. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği’nde forma giyen sanatçı Genç Milli Futbol Takımı’na kadar yükseldi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ancak onun asıl tutkusu müzikti. 1960’lı yılların başında profesyonel müzik hayatına adım atan Alpay kendine özgü yorumuyla Türk pop müziğinde iz bıraktı. “Eylülde Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren”, “Gitme” ve “Ayrılık Rüzgârı” gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı geride unutulmayacak şarkılar ve pek çok güzel anı bıraktı.