Cezaevindeki Tuğba Ekinci’den Dikkat Çeken İtiraf!

Yaklaşık bir buçuk aydır cezaevinde olduğu belirtilen şarkıcı Tuğba Ekinci hakkındaki soruşturmayla ilgili sessizliğini bozdu. Avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilettiği açıklamada suçlamaları kabul etmeyen Ekinci sosyal medyada paylaştığı bikinili görüntülerin yanlış yorumlandığını savundu. “Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur?” sözleriyle dikkat çeken şarkıcı özellikle 80 yaşındaki annesinin yaşananlardan çok etkilendiğini dile getirdi.

Beş İlde Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alındı

Tuğba Ekinci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında beş ilde gerçekleştirilen operasyon sırasında gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında hakimliğe sevk edilen şarkıcı hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gündeme gelen olay Ekinci’nin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgiliydi. Şarkıcının tutuklanması magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Bikinili Görüntüler İçin Ne Dedi?

Ekinci savunmasında Instagram hikayesinde paylaştığı görüntülerin evinde spor yaparken çekildiğini belirtti. Videoların teşhir amacı taşımadığını söyleyen şarkıcı bazı kesitlerin bağlamından koparılarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Görüntülerin tamamının incelenmesini istediğini belirten Ekinci söz konusu paylaşımlardan herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını da ifade etti. Ayrıca ücretli abonelik hesabının bulunmadığını vurgulayarak kendisine yöneltilen suçlamalara itiraz etti.

“Hiç Kimse Namusumu Lekeleyemez”

Açıklamasında sanat hayatına da değinen Ekinci yirmi yılı aşkın süredir mesleğini sürdürdüğünü ve gazilerle şehit ailelerine destek amacıyla sahne aldığını anlattı. Hakkında yapılan yorumların kendisini ve ailesini yıprattığını belirten şarkıcı özellikle annesinin yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Ekinci açıklamasında şu sözleri kullandı: “Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur? Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok, kimseden tek kuruş almadım.”

Şarkıcı Türk adaletine güvendiğini belirterek sürecin aydınlatılmasını beklediğini ifade etti. Hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai yargı kararı ise ayrı bir konu olarak değerlendiriliyor.