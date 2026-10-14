Nesrin Cavadzade’den Tartışma Yaratan Hamle! Tepkiler Gelebilir

Azerbaycan’da bazı okullarda başörtüsü takan öğrencilerin derslere alınmamasıyla başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili sosyal medyada farklı görüşler dile getirilirken oyuncu Nesrin Cavadzade’nin yaptığı yorum da dikkat çekti. Azerbaycan asıllı oyuncu tartışma yaratan açıklamanın altına bıraktığı emojilerle tavrını ortaya koydu.

Azerbaycan’da Başörtüsü Tartışması Büyüyor

Azerbaycan’da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığı yönündeki gelişmeler ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konu yalnızca eğitim hakkı üzerinden değil milli kimlik ve kültürel değerler açısından da ele alınıyor.

Tartışmalar sürerken Azerbaycan tarafından yapılan bir açıklama da sosyal medyada gündeme geldi. Açıklamada Türk milli kimliğine yönelik olduğu öne sürülen ve Arap-Fars değerlerini öne çıkarmayı amaçladığı belirtilen girişimlere karşı durulacağı ifade edildi. Ayrıca ülkenin kendine ait milli değerleri bulunduğu vurgulanarak bu değerlerin korunacağı mesajı verildi.

“Türki Değerlerimizin Önüne Kimse Geçemez” Açıklaması

Açıklamada “Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklama başörtüsü tartışmasının yanı sıra kültürel kimlik ve gelenekler üzerine yürütülen konuşmaları da yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada bu konuda farklı değerlendirmeler yapılırken paylaşımın altına gelen yorumlar da ilgi gördü.

Nesrin Cavadzade’den Üç Emojilik Destek

Oyuncu Nesrin Cavadzade de tartışma yaratan açıklamaya kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına ateş Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri bırakan oyuncu böylece dikkatleri üzerine çekti.

Cavadzade’nin uzun bir açıklama yapmak yerine yalnızca üç emojiyle yorumda bulunması da gözlerden kaçmadı. Oyuncunun bu hareketi söz konusu açıklamaya destek verdiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Cavadzade’nin paylaşımıyla ilgili sosyal medyada nasıl tepkiler verileceği de merak konusu oldu. Başörtüsü üzerinden başlayan tartışmanın milli kimlik ve kişisel özgürlükler çerçevesinde daha fazla konuşulması bekleniyor.