Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada!

Galatasaraylı Victor Osimhen’in hamile sevgilisi Stefanie Kim Ladewig İstanbul’da üç aracın karıştığı kazaya karıştı. Kontrollerin ardından taburcu edildi.

Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 19:28

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’den gelen bebek haberi yaşanan talihsiz bir olayla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı araç İstanbul Eyüpsultan’da üç aracın karıştığı bir trafik kazasına karıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken hamile olduğu öğrenilen Ladewig tedbir amacıyla hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen Ladewig’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan’da Üç Araç Birbirine Girdi

Kaza dün saat 15.10 sıralarında İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Victor Osimhen’in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kullandığı araç iki araçla birlikte kazaya karıştı.

Olayın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi. Neyse ki kazada herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi. Ancak Ladewig’in hamile olması nedeniyle yaşanan olay daha fazla endişeye yol açtı.

Hamile Sevgilisi Hastaneye Gitti

Kazanın ardından Stefanie Kim Ladewig kontrol amacıyla Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye başvurdu. Hamile olduğu öğrenilen modelin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Hastanede yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından Ladewig taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi ise yaşanan olayın ardından sevindirici bir gelişme oldu.

Osimhen’in Sevgilisi Kimdir?

Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig modellik yapıyor. Sosyal medya hesaplarında da aktif olan Ladewig moda ve güzellik alanındaki paylaşımlarıyla tanınıyor.

Victor Osimhen ile birlikteliğiyle de gündeme gelen Ladewig’in hamile olduğu bilgisi kaza haberinin ardından dikkat çekti. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmaması ve Ladewig’in kontroller sonrası hastaneden ayrılması olayla ilgili en önemli gelişmeler oldu.

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