Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta dünyaevine girdi!

Türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile Ayvalık’ta sade bir törenle evlendi. Çiftin nikâh şahitleri arasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Elif Buse Doğan yer aldı.

Beşinci kez “evet” diyen Bingöl, tören sırasında yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için çok mutlu bir gün ancak kısa süre önce TUSAŞ'ta gerçekleşen hain saldırı nedeniyle içimiz buruk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Dostlarımızla sade bir kutlama yapmayı tercih ettik,” diyerek duygularını paylaştı.

Törenin en anlamlı anlarından biri ise Yavuz Bingöl’e, dedesi Çolak Hüseyin’in İstiklal Madalyası’nın babası Yılmaz Bingöl tarafından takdim edilmesiydi. Duygusal anların yaşandığı törende, Bingöl’ün mutluluğu gözlerinden okunuyordu.



