Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın deniz keyfi

'Survivor All Star 2024'e geçtiğimiz nisan ayında veda eden Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil'in ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Çift, Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Ortakent'te yaklaşık dört saat kaldıkları plajda bol bol sohbet eden Erbil ve Poyraz, gün sonuna doğru denize girdiler.

Erbil, bir süre merdivenlerde bekleyerek suyun soğukluğuna alışmaya çalıştı. Bu sırada Yiğit Poyraz'ın "Hadi aşkım" diyerek sevgilisini cesaretlendirmesi dikkat çekti.

Yasmin Erbil, suya girer girmez sevgilisinin yanına giderek, sımsıkı sarıldığı Poyraz'ı dudaklarından öptü. Bodrum'da romantik anlar yaşayan çiftin tatil keyfi oldukça yerindeydi.

Yiğit Poyraz, denizden çıktıktan sonra Yasmin Erbil'e su tutarak, sevgilisinin duş almasına yardımcı oldu.

Ayrıca Poyraz, Yasmin Erbil'in iskelede unuttuğu terlikleri alarak sevgilisine teslim etti.