Yasemin Yürük’ün Dinmeyen Acısı: "Ağlamaktan Yoruldum"

Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün sağlık durumu nasıl? Bacağı iki yerden kırılan ünlü isim, şiddetli ağrılar ve sinir hasarı şüphesiyle yaşadığı zor günleri anlattı.

Yayın Tarihi : 16-04-2026 10:24

Bir dönemin efsane müzik grubu Hepsi’nin üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz aylarda yaşadığı talihsiz kazanın ardından zorlu bir tedavi süreciyle mücadele ediyor. Etiler’de yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen ve bacağı iki farklı yerden kırılan ünlü isim, yaşadığı şiddetli ağrıları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Acıdan Nefesim Kesiliyor"

Fiziksel iyileşme sürecinde olmasına rağmen sinirsel ağrılarla baş etmekte zorlandığını belirten Yasemin Yürük, bir ayı aşkın süredir düzenli uyku uyuyamadığını dile getirdi. Yaşadığı acıyı "elektrik çarpması" hissine benzeten Yürük, şu sarsıcı ifadeleri kullandı:

"Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım."

Sinir Hasarı Şüphesiyle Test Yapılacak

Yaşadığı süreci "kabus" olarak nitelendiren ünlü sanatçı, ağrıların fiziksel dayanıklılığının yanı sıra psikolojik durumunu da olumsuz etkilediğini vurguladı. Tek tesellisinin bu durumun geçici olduğunu bilmek olduğunu söyleyen Yürük, sinir ölçüm testi (NCS) yaptıracağını duyurdu. Sinirlerde kalıcı bir hasar olup olmadığının belirleneceği bu kritik kontrol öncesi, "Umarım sonuçlar hasarsız çıkar" diyerek iyi dileklerde bulundu.

Hepsi Grubunun Yıldızına Geçmiş Olsun Mesajları Yağıyor

Yasemin Yürük'ün paylaşımlarının ardından sosyal medyada binlerce hayranı ve yakın dostu destek mesajları yayınladı. Bir dönem dansları ve enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran sanatçının, yaşadığı bu ağır tablo karşısındaki sabırlı duruşu takdir toplarken, herkes test sonuçlarının temiz çıkması için dua ediyor.

