Yasemin Yürük’ten Yürek Burkan Paylaşım: "Ağrıdan Aklımı Kaçırmak Üzereyim"

Hepsi grubu eski üyesi Yasemin Yürük’ten korkutan paylaşım! Bacağı kırılan ve platin takılan ünlü şarkıcı, yaşadığı şiddetli ağrılar ve his kaybı nedeniyle "Aklımı kaçırmak üzereyim" dedi.

Yayın Tarihi : 05-05-2026 17:40

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun sevilen üyesi Yasemin Yürük, yaklaşık iki ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası zorlu bir tedavi süreciyle mücadele ediyor. Bacağı iki yerinden kırılan ve kaval kemiğine platin takılan ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla yaşadığı acının boyutlarını gözler önüne serdi.

"Aklımı Kaçırmak Üzereyim"

Ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden ancak beklediği rahatlamaya kavuşamayan Yürük, uykusuz geçen gecelerini takipçileriyle paylaştı. Bacağındaki his kaybı ve dinmek bilmeyen ağrılar nedeniyle psikolojik olarak da yıprandığını belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ayağım donmuş gibi uyuşuk. Karıncalanıyor, batıyor ve sanki büzüşüyor kemiklerim, acıyor... Aynı zamanda his yok tabanımda ve üç parmağımda. Bu ne zaman düzelecek? Çünkü artık aklımı kaçırmak üzereyim. Ara ara elektrik çarpmaları oluyor, en kötüsü o!"

Dostluk Sınavı: "Herkesi Tanımış Oldum"

Hastanede kaldığı uzun süre boyunca yanında olmayanlara sitem eden Yasemin Yürük, bu sürecin kendisi için bir "insan eleme" dönemi olduğunu vurguladı. "Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası" diyen Yürük, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan dostlarının değerini bir kez daha anladığını belirtti.

Sıradan Bir Kırık Değil

Durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu ifade eden ünlü sanatçı, kaval kemiğine takılan platinin ardından hava değişimlerinden bile etkilendiğini ve ağrılarının hava koşullarına göre şiddetlendiğini dile getirdi. Sevenlerini endişelendiren bu paylaşımların ardından hayranlarından Yürük’e binlerce destek mesajı geldi.

