Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Berk Bakioğlu ile nişanlanan oyuncu Şifanur Gül 29. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Oyuncunu kutlama anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Seneye Galip Olacağım

Yeni yaş kutlamasına ait kareleri takipçileriyle paylaşan Şifanur Gül esprili ve samimi notuyla dikkat çekti:

"20'leri yenmek üzereyim. Bu büyük ve zor bir savaş bilirsiniz. İyi gidiyoruz seneye galip olacağım hadi son bir yıl daha. Hoş geldin 29 iyi ki doğduk işte."

Nişan Heyecanı ve Doğum Günü Kareleri

Meslektaşı Berk Bakioğlu ile nişanlanmasının ardından özel hayatındaki mutluluğuyla gündeme gelen Şifanur Gül 29. yaş gününde de yakın çevresiyle bir araya geldi. Güzel oyuncunun doğum günü partisinden yansıyan kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.