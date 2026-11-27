AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi pazartesi akşamı 75. bölümüyle Kanal D ekranlarına gelecek. Olayların giderek karıştığı ve ortamın gerildiği diziden yeni tanıtım paylaşıldı. Kartal’ın iyice Alboraların içine gireceği bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Kartal'dan "Bir Aile Olarak Çıkacağız" Sözü ve Yeni Düğümler

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ dizisi, seyirciyi her bölüm daha da heyecan dolu bir hikayenin içine çekiyor. Son yaşanan gelişmelerle hikayenin nasıl evrileceği büyük merak uyandırırken bu merakı daha da artıran yeni bir tanıtım paylaşıldı. Kartal’ın Albora konağına misafir olarak geldiği tanıtımda ‘Biz bu sofradan iki ortak değil, bir aile olarak çıkacağız.’ sözleri dikkat çekiyor. Kartal, geçtiğimiz bölüm yaptığının planın sonuçları olarak hastanede Cihanlar ile masaya oturuyor. Cihan, aldığı kararla herkesi karşısında aldığını Alya’ya söylerken diğer tarafta Zerrin ve Kaya arasında geçen diyalog ikili yeniden bir yakınlaşma mı olacak sorusunu akıllara getiriyor. Nare, Ateş’ten arkasında kim olduğunu öğrenmenin peşine düşerken Nare’nin bu inadını onu silahlarla burun buruna getiriyor ve yine onu kurtaran kişi Ateş oluyor. Kartal’ın, Cihan’ın bir Albora olmadığını anladığı tanıtımda Sadakat, Kartal’ın hayatlarına bu ansızın girişinin arkasında ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Alya’nın izlediği videoyla beraber neyi öğrendiği ise bölüme dair merakı artırıyor.

Geniş Oyuncu Kadrosu ve Yayın Bilgileri

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği, süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız’ın yaptığı AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer gibi güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Burak Altay, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran dahil oldu.



‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.