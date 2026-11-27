Tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tolga Akış eşi Gizem Kaya ve oğluyla çekilen aile karelerini yayınladı. Son dönemin dikkat çeken gruplarından Manifest'in kurucusu ve menajeri olan Tolga Akış ailecek objektife yansıdıkları anları esprili bir notla takipçileriyle paylaştı.

İlk Aile Fotosu Denemesi = Başarısız



Tahliye kararının ardından özel hayatına dair paylaşımda bulunan Tolga Akış Instagram hesabından eşi Gizem Kaya ve oğluyla birlikte yer aldığı kareleri yayınladı. Akış aile fotoğrafı denemesini "İlk aile fotosu denemesi = başarısız" ifadeleriyle paylaşarak takipçilerini gülümsetti.

Tahliye Kararı ve Yargı Süreci

Manifest grubunun sahne performanslarına ait görüntülerin yayınlanmasına aracılık ettiği iddiasıyla yargılanan Tolga Akış davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkmıştı. Hakkında "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuklu yargılanan Tolga Akış'ın tahliyesine hükmedilmişti.