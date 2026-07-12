Galatasaray'ın Yıldızı Torreira Boğaz'da Böyle Yakalandı!

Lucas Torreira yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a döndü. Boğaz turunda elindeki közlenmiş mısırla verdiği samimi pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın Yıldızı Torreira Boğaz'da Böyle Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 10:48

Galatasaray'ın sevilen yıldızlarından Lucas Torreira yeni sezon hazırlıkları için yeniden İstanbul'a geldi. Tatilin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Uruguaylı futbolcu yoğun antrenman temposunun ardından soluğu Boğaz'da aldı. Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı keyifli gezi ise sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Antrenman Sonrası Boğaz Molası

Sabah saatlerinde takımın antrenmanına katılan Torreira günün geri kalanını dinlenerek geçirmek yerine İstanbul'un en güzel noktalarından birini tercih etti. Arkadaşlarıyla birlikte Rumelihisarı'nda yürüyüş yapan yıldız futbolcu Boğaz'ın tadını çıkarırken oldukça neşeli görüntüler verdi.

Paylaşılan karelerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken Torreira'nın keyfinin yerinde olduğu her halinden belliydi. Yeni sezon öncesi moral depolayan futbolcunun samimi halleri taraftarların da beğenisini topladı.

Elindeki Mısır Herkesin Dikkatini Çekti

Ancak sosyal medyada konuşulan tek şey Boğaz manzarası olmadı. Torreira'nın yürüyüş sırasında bir seyyar satıcıdan aldığı közlenmiş mısır da en az kendisi kadar ilgi gördü. Ünlü futbolcunun lüks mekanlar yerine sokak lezzetini tercih etmesi takipçileri tarafından oldukça doğal ve sempatik bulundu.

Boğaz manzarası eşliğinde mısır yerken verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlarda da esprili paylaşımlar dikkat çekti. Birçok kişi Torreira'nın İstanbul kültürüne kısa sürede uyum sağlamasını öven mesajlar paylaştı.

Taraftarlar Yeni Sezon İçin Heyecanlandı

Galatasaray taraftarı ise bu paylaşımları sadece keyifli bir gezi olarak görmedi. Yeni sezon öncesinde moralinin yüksek olması ve takıma enerjik dönmesi sarı-kırmızılı futbolseverleri daha da heyecanlandırdı.

Hem sahadaki mücadeleci kimliği hem de günlük hayatındaki mütevazı tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Lucas Torreira bu kez Boğaz turu ve elindeki közlenmiş mısırla konuşuldu. Görünen o ki yıldız futbolcu yeni sezona hem fiziksel hem de moral olarak oldukça hazır bir şekilde başlıyor.

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