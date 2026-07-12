Demet Şener Ve İbrahim Kutluay Yeniden Aşk mı Yaşıyor?

Demet Şener son günlerde hem özel hayatı hem eski eşi İbrahim Kutluay ile yeniden yan yana görüntülenmesi nedeniyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Beş yıllık ilişkisini noktalayan Şener'in Kutluay ile tekrar bir araya gelmesi "Acaba yeniden barıştılar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi. Merak edilen bu iddialara ise ilk açıklama bizzat Demet Şener'den geldi.

Beş Yıllık İlişki Sona Erdi

Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik yaşayan Demet Şener'in ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrılık haberinin ardından Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile sık sık bir arada görülmesi ise magazin kulislerini hareketlendirdi. İkiliyi birlikte gören birçok kişi eski aşkın yeniden başladığını düşünmeye başladı.

Barışma İddialarına Açıklık Getirdi

Ortaya atılan söylentilerin ardından sessizliğini bozan Demet Şener olayın aslında çok farklı olduğunu söyledi. Eski eşiyle yeniden aşk yaşamaya başlamadıklarını belirten Şener görüşmelerinin tek nedeninin çocukları olduğunu ifade etti.

Ünlü isim yıllar sonra anne ve baba olarak olması gereken noktaya geldiklerini söyleyerek artık geçmişte yaşanan sorunları geride bıraktıklarını dile getirdi. Çocuklarının huzuru ve mutluluğu için bir araya geldiklerini belirten Şener bu durumun yanlış yorumlanmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Öncelikleri Çocukları Oldu

Demet Şener'in açıklamaları eski eşler arasındaki ilişkinin artık tamamen ebeveynlik sorumluluğu çerçevesinde ilerlediğini gösterdi. İkilinin yeniden aşk yaşamadığı sadece çocukları için daha sağlıklı bir iletişim kurmaya başladığı anlaşıldı.

Görünen o ki yıllar önce geride kalan evlilik artık yerini çocuklarının mutluluğunu önceleyen saygılı bir anne-baba ilişkisine bırakmış durumda.