Yasemin Şefkatli Oğluna Neden İbrahim Tatlıses'in Adını Verdi?

Yasemin Şefkatli son dönemde yine çok konuşulan isimlerden biri oldu. İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Şefkatli katıldığı bir programda ikiz oğullarından birine neden “İbrahim” ismini verdiklerini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. Aslında bu kararın arkasında oldukça duygusal ve aileyi yakından ilgilendiren bir süreç var.

Anne Karnındaki Zor Süreç

Şefkatli’nin anlattıklarına göre ikizlerin henüz anne karnındayken bazı sağlık durumlarıyla ilgili endişeler yaşanmış. Özellikle bebeklerden birinde kalple ilgili bir problemin olabileceği daha o dönemde öğrenilmiş. Bu süreç hem Yasemin Şefkatli hem İdo Tatlıses için oldukça zor ve stresli geçmiş.

Tam da bu noktada aile doğacak bebeklerinden birine daha güçlü bir anlam yüklemek istemiş. Yani isim seçimi sadece bir tercih değil aynı zamanda bir moral ve umut kaynağı haline gelmiş.

“Daha Güçlü Olsun” Düşüncesi

Yasemin Şefkatli oğluna İbrahim ismini verme sürecini anlatırken en önemli motivasyonlarının “güç” olduğunu söyledi. Anne karnındaki o zor süreçte bebeklerinin hayata daha güçlü tutunmasını istediklerini ifade etti.

Bu yüzden özellikle İbrahim Tatlıses’in ismini seçtiklerini ve bunun bilinçli bir karar olduğunu vurguladı. Onlara göre bu isim hem aile bağını temsil ediyor hem bir tür moral ve güç anlamı taşıyor.

Aile Bağının Etkisi

İsim seçiminin bir diğer yönü de aile bağlarıyla ilgili. İbrahim ismi aynı zamanda İdo Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses ile de doğrudan bağlantılı. Bu da isme ayrı bir anlam katıyor.

Yani hem aile büyüklerine bir saygı duruşu hem doğacak çocuğa güçlü bir kimlik kazandırma düşüncesi bir araya gelmiş. Bu yüzden karar tamamen duygusal bir zeminde verilmiş.

Mutlu Aile Hayatı Ve Yoğun İlgi

2021 yılında evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. O günden beri sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyorlar.

Özellikle bebekleriyle ilgili her detay takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Şefkatli’nin bu son açıklaması da hem duygusal yönü hem aile hikâyesi nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Görünen o ki çift yaşadıkları her süreci açık ve samimi bir şekilde paylaşmaya devam ediyor.