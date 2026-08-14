Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu

Televizyon sunucusu Ece Erken dijital platformlardaki paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer bulmayı sürdürüyor. Özellikle aktif olarak kullandığı Instagram hesabında geniş bir kitleye hitap eden ünlü isim son olarak takipçilerini iki binli yılların başına doğru nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkardı. Kariyerinin erken dönemlerinde oyunculuk tecrübesi edinen Erken Türk televizyon tarihinin bilinen gençlik yapımlarından Lise Defteri'ndeki eski rol arkadaşı Emre Altuğ ile bir araya geldi. İkilinin sürpriz buluşması dizinin yayınlandığı dönemi hatırlayan sadık izleyiciler arasında anında büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

Lise Defteri Setinden Bugüne Uzanan Dostluk

2003 ve 2004 yılları arasında yayınlanan Lise Defteri dizisi dönemin genç kuşağı üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştı. Lise sıralarında yaşanan rekabeti ve dostlukları konu alan proje aynı zamanda kadrosundaki genç isimlerin uzun yıllar sürecek mesleki ilişkilerinin temelini attı. Ece Erken dizide Nil karakterine hayat verirken müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculukta da iddialı olan Emre Altuğ ise Kerim rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. O dönem aynı kamera setini paylaşan iki ünlü isim aradan geçen uzun zamana rağmen sektörel dostluklarını korumayı başardı. Müzik ve sinema kariyerine ağırlık veren Altuğ ile uzun yıllar televizyon programları hazırlayan Erken'in bu buluşması objektiflere son derece samimi ve doğal bir biçimde yansıdı.

Sosyal Medyada Yirmi Üç Yıllık Vurgu

Erken meslektaşıyla çektiği güncel fotoğraf karesini 2,7 milyon kişinin takip ettiği kişisel profilinden kamuoyuyla paylaştı. Başarılı sunucu yayınladığı görselin altına "23 yıl geçmiş" notunu düşerek zamanın hızına dikkat çekti. 2003'te ekrana gelen yapımın ilk provalarından günümüze uzanan bu uzun süreçte her iki isim de kariyerlerinde farklı rotalar çizdi. Erken'in fotoğrafına düştüğü bu kısa not sosyal ağ kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dönemin izleyicileri kareyi gördükten sonra dizinin unutulmaz sahnelerini hatırlatan pek çok yorum yazdı. Hem Erken'in hem Altuğ'un yirmi üç yıllık zaman dilimindeki dönüşümü magazin basınında günün çok konuşulan konuları arasına girdi.