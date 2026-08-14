Demet Şener'in Gurur Günü: Oğlu Ömer Kutluay Milli Takım Kadrosunda

Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay çiftinin oğulları Ömer Kutluay profesyonel spor kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Genç sporcu gösterdiği istikrarlı performansın ardından Türkiye U16 Milli Basketbol Takımı kadrosuna resmi olarak davet edildi. Aile üyeleri elde edilen bu profesyonel gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılarken eski model konuya dair duygularını kişisel sosyal ağları üzerinden kamuoyuna aktardı.

İspanya Altyapısından Ay-Yıldızlı Formaya

Kariyerine Türkiye'de sağlam adımlarla başlayan genç oyuncu geçtiğimiz dönemde Avrupa basketbolunun önde gelen kulüplerinden Real Madrid'in altyapısına transfer olmuştu. İspanya'daki zorlu antrenman temposuna ve uluslararası rekabet ortamına kısa sürede uyum sağlayan sporcu sezon boyunca kaydettiği istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti. Altyapı antrenörlerinin sunduğu teknik raporlar ve sahada sergilediği disiplinli duruş onun milli formayı giymesinde belirleyici ana faktörler arasında yer aldı. Sektördeki uzmanlar elde edilen bu başarının genetik bir yatkınlıktan ziyade yıllar süren ağır çalışma programlarından kaynaklandığını vurguluyor.

Aileden Gelen Spor Disiplini

Basketbolun merkezde olduğu bir evde büyümesi genç ismin profesyonel bir vizyon geliştirmesine doğrudan zemin hazırladı. Babasının geçmişte uzun yıllar milli formayı terletmesi ve üst düzey turnuvalarda edindiği tecrübeler, oyuncunun saha içi kararlarına olumlu yönde etki ediyor.

Sosyal Medyada Paylaşım

Anne Demet Şener Instagram hesabında genç basketbolcunun ay-yıldızlı formayı giydiği net bir fotoğraf karesini yayınladı. Görselin altına yalnızca yaklaşan maçlar için başarı dileklerini içeren kısa bir not düşen ünlü isim sergilediği duruşla takipçilerinden takdir topladı. Spor yorumcuları ve dijital platform kullanıcıları genç yeteneğin ebeveynlerinin şöhretinden bağımsız biçimde tamamen liyakati ve emeğiyle kariyer basamaklarını tırmandığı konusunda hemfikir oldu.

Turnuva Öncesi Yoğun Kamp Dönemi

Milli takıma seçilme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte genç yetenek için çok daha zorlu bir kamp periyodu başladı. U16 takımı uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeden önce kondisyon ve taktik ağırlıklı yoğun bir hazırlık programına girdi. Teknik heyetin uyguladığı sıkı antrenman takvimi kadrodaki isimlerin fiziksel dayanıklılıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yaz aylarını dinlenmek yerine spor salonlarında çift idman yaparak geçiren oyuncu formunu koruyarak takımda kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Elde edilen bu ilk başarı ilerleyen yıllarda A Milli Takım seviyesine ulaşabilecek uzun soluklu bir yolculuğun sağlam temelleri olarak değerlendiriliyor.