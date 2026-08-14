Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı

Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve geçen yıl doğan oğulları Ali ile çekilen yeni aile fotoğraflarını sosyal medya profili üzerinden takipçilerine sundu.

Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 20:39

Tolga Sarıtaş özel yaşamındaki gelişmeleri dijital platformlar üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Kariyeri boyunca "Söz" ve "Teşkilat" gibi popüler yapımlarda başrol üstlenen aktör, Haziran 2024'te moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile evlendi. Çift düğün merasimini İzmir'in Çeşme ilçesinde yakın aile üyelerinin ve sanat dünyasından arkadaşlarının katılımıyla organize etti. Yaz dönemine denk gelen nikah töreni o günlerde basının geniş ilgisini çekti. İkili evliliklerinin ilk aylarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. 

Geçen Yıl Gelen Babalık Heyecanı

Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden Sarıtaş ve Mayruk ailelerini büyütme kararı aldı. Şehrin merkezindeki bir etkinlik çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ikili erkek bebek beklediklerini ilk kez orada açıkladı. Sorunsuz geçen hamilelik sürecinin ardından çift 2025'te çocukları Ali'yi kucaklarına aldı.

Yoğun set takvimine rağmen özel hayatına vakit ayıran oyuncu oğlunun doğumuyla birlikte yaşamında yepyeni bir sayfa açtı. Ebeveynlik sorumluluklarını eşiyle ortaklaşa yürüten sanatçı bebeğinin mahremiyetini korumak amacıyla uzun süre dijital mecralarda fotoğraf yayınlamaktan kaçındı. Sadece yakın dostlarına kapılarını açan aile çocuğun ilk aylarını sakin bir ortamda geçirdi. 

Milyonlarca Takipçiye Ulaşan Aile Kareleri

Oğulları Ali bir yaşına basarken ünlü aktör kuralını bozarak ailesiyle geçirdiği anları kayıt altına aldı. Sarıtaş 6 milyon kullanıcının takip ettiği Instagram hesabında eşi ve çocuğuyla çektirdiği güncel fotoğrafları paylaştı.

Hayranları, Sarıtaş'ın bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcıları baba ve oğul arasındaki fiziksel benzerliğe dikkat çeken binlerce yorum yazdı. Televizyon dünyasından eski rol arkadaşları da bu nesnel tabloyu tebrik mesajlarıyla destekledi.

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