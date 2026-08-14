Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti

Televizyon ekranlarındaki Survivor yarışmasıyla geniş bir kitleye ulaşan Sahra Işık özel hayatındaki dalgalı süreçle gündemde kalmaya devam ediyor. Fenomen isim, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019'da nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti. İkilinin evliliği ilerleyen dönemde çeşitli anlaşmazlıklarla sınandı. Sorunları aşmak isteyen çift profesyonel destek alarak bir evlilik terapistine başvurdu.

Düzenli seansların ardından ilişkilerine yeni bir şans tanıyan Işık ve eşi aralarındaki buzları erittiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Bu uzlaşma sürecinin sonrasında çift 12 Haziran 2025'te Pamir adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Ancak bebek haberi evlilikteki temel krizleri çözmeye yetmedi. Kısa süre önce ortak bir açıklama yapan ikili resmi olarak yollarını ayırdı. Sahra Işık sosyal medya hesaplarından paylaştığı ayrılık metninde evliliklerini sevgi ve saygı çerçevesinde noktaladıklarını belirtti. Sosyal medya figürü açıklamasında önceliklerinin on bir aylık oğullarının huzuru olduğunu vurgulayarak takipçilerinden anlayış talep etti.

Aldatma İddiaları ve Sürecin Yansımaları

Ayrılığın kamuoyuna yansıyan tonu kısa süre sonra yerini ağır iddialara bıraktı. Dijital mecraları aktif biçimde kullanan fenomen, eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Işık evlilik birliği devam ederken Aybirdi'nin kendisini televizyon oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını öne sürdü. Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle tanınan başarılı aktris ise bu ağır ithamları kesin ve net bir dille yalanladı. Kaya cephesi asılsız olduğunu belirttikleri iddialara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını ifade ederek tartışmaların dışında kalmayı seçti. Taraflar arasındaki bu anlaşmazlık magazin basınında haftalarca işlenen bir konuya dönüştü. Yaşanan gerilimin akabinde her iki taraf da kendi yaşamlarına odaklanma kararı aldı.

Zorlu Sürecin Ardından Tatil Molası

Özel hayatında yaşadığı çalkantılı dönemi atlatan ünlü yarışmacı rotasını sahil şeridine çevirdi. Çekişmeli ilerleyen boşanma sürecini ve ihanet tartışmalarını geride bırakan Işık yaz aylarını sakinleşerek geçiriyor.

Tatil mekanlarından kareleri sık sık hayranlarıyla paylaşan isim güncel pozlarıyla dikkatleri topladı. Bir yıl önce doğum yapmasına rağmen formunu koruyan anne yayınladığı fotoğraflarla sosyal ağ kullanıcılarından yüksek etkileşim kazandı.

Yıpratıcı ayların zihinsel yorgunluğunu objektiflere yansıtmayan fenomen sayfasına eklediği içeriklerde son derece pozitif bir tutum sergiliyor. Kendi markasına ve bebeği Pamir'in bakımına yoğunlaşan Sahra Işık böylelikle hayatında yeni bir sayfa açtığını gösteriyor.